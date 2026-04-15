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La producción industrial de la eurozona y la UE repuntó un 0,4 % en febrero

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Bruselas, 15 abr (EFE).- La producción industrial en la eurozona y el conjunto de la Unión Europea repuntó un 0,4 % en febrero, en comparación con el mes anterior, según las primeras estimaciones de la oficina comunitaria de estadística Eurostat.

Por contra, disminuyó un 0,6 % en los países de la moneda común y un 0,1 % en el conjunto del bloque si la comparación se realiza con febrero de 2025.

El mayor incremento de febrero con respecto a enero en la zona euro se registró en la producción de bienes de consumo no duradero (un 2,6 %), por delante de los bienes de capital (1 %) y de los bienes intermedios (0,5 %), frente a las caídas de la producción de energía (2,1 %) y de bienes de consumo duradero (1,3 %).

En el conjunto del bloque se observó el mismo patrón, con aumentos en la producción de bienes de consumo no duradero (2 %), bienes de capital (1,1 %) y bienes de consumo intermedio (0,3 %); y caídas en la producción de energía (2 %) y de bienes de consumo duradero (0,8 %).

La producción industrial española en el segundo mes del año se mantuvo estable (0 %) y los mayores incrementos fueron los de Irlanda (5,7 %), Finlandia (3,3 %) y Suecia (3,2 %), frente a los descensos de Malta (6 %), Luxemburgo (4,6 %) y Grecia (2,1 %).

En relación al comportamiento anual, la eurozona registró incrementos en la producción de bienes de capital (2,5 %) y de energía (2 %), mientras que se redujo la de bienes de consumo no duradero (5,4 %), bienes de consumo duradero (1,9 %) y bienes intermedios (1,5 %).

De forma análoga, la UE vio crecer la producción de bienes de capital (3 %) y de energía (1,7 %) y descensos de bienes de consumo no duradero (3,8 %), bienes de consumo duradero (1,8 %) y bienes intermedios (1,5 %).

En España, la producción industrial cayó un 1,4 % en febrero de este año en relación al mismo mes del año anterior, un registro lejano al de los países con mayores descensos, que fueron Luxemburgo (17 %), Irlanda (10 %) y Bulgaria (8 %).

Por contra, los Estados miembros con los mayores incrementos anuales de su producción industrial fueron Suecia (7,8 %), Bélgica (7,4 %) y Dinamarca (5,8 %). EFE

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