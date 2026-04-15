La FINUL denuncia la retención ilegal de un convoy humanitario en Líbano por parte del Ejército israelí

La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha denunciado este miércoles que un convoy que transportaba 'cascos azules', civiles y contratistas esenciales fue retenido por el Ejército de Israel en su trayecto desde Beirut hacia la localidad de Naqura, y muestran su "preocupación" con que los "suministros no puedan llegar a tiempo" por esta razón.

"Ayer por la tarde, un convoy rutinario que transportaba militares y civiles con misiones de paz, junto a contratistas esenciales desde Beirut hasta las oficinas de FINUL fueron detenidos por el Ejército de Israel a pocos kilómetros de llegar a Naqura", explica el comunicado.

La FINUL ha recordado que esto "no se trata de un caso aislado" y denuncia que se ponga "barreras estratégicas" que dificulten el tránsito de suministros y de personal humanitario. "Nos preocupa que estas acciones puedan afectar la entrega de material humanitario básico como el agua, la comida o gasolina", explica la misión en el comunicado.

De esta manera, la FINUL avisa de que las acciones del Ejército israelí, a través de sus restricciones, están violando la resolución 1701 de la ONU en la que "se limita la habilidad de los cascos azules de llevar a cabo sus operaciones en el territorio".

A su vez, la misión de la ONU insta a Israel a "cumplir con lo acordado" y "salvaguardar la seguridad de todos los 'cascos azules'" operando en el territorio, además de proporcionar la "libertad de movimiento de todos los convoys humanitarios".

LA FINUL DENUNCIA QUE ESTO NO SE TRATA DE UN CASO AISLADO

Acerca de la dificultad de la FINUL de operar en el territorio libanés por las restricciones del Ejército de Israel, más de 60 países, incluido España, condenaron el pasado jueves "los ataques persistentes" contra la organización, denunciando expresamente los recientes ataques que costaron la vida a tres cascos azules indonesios, explicaba el comunicado.

Del mismo modo, las tensiones entre España e Israel se dispararon hace una semana después de que el Ejército israelí detuviese durante una hora a un 'casco azul' español desplegado en el marco de la FINUL. El militar español fue liberado "en menos de una hora", según la ministra de Defensa, Margarita Robles, tras trasladar España su "más enérgica protesta" tanto a Naciones Unidas como al Estado hebreo.

En otro altercado, un vehículo italiano que formaba parte de un convoy de la FINUL, con personal de la misión a bordo, resultó dañado por disparos "de advertencia" del Ejército israelí.