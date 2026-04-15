Teresa Ribera: "La guerra confirma que energía y agua son elementos de seguridad"

Bruselas, 15 abr (EFE).- La vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, subrayó este miércoles que el conflicto en Oriente Medio "confirma y amplifica" que la energía y el agua son "elementos de seguridad"

"Esta crisis, que es terrible por otros muchos motivos (....), también es una crisis que confirma y amplifica los motivos por los cuales energía y el agua son elementos de seguridad", dijo Ribera.

La también comisaria de Competencia hizo esas declaraciones en una conversación pública en Bruselas con el presidente del Real Instituto Elcano, José Juan Ruiz, con motivo del 25º aniversario del 'think tank' español.

La socialdemócrata española agregó que la Unión Europea está "mejor que hace cinco años y no todavía suficientemente bien" para afrontar una crisis que ha encarecido notablemente los combustibles fósiles debido al bloqueo del estrecho de Ormuz.

No obstante, indicó que el margen de reacción es menor porque, a diferencia de la crisis energética de 2022 vinculada a Rusia, ahora "no hay donde diversificar" y lo que se está produciendo es "una destrucción neta de la capacidad de producción" por un conflicto que "puede tener consecuencias malas, peores o malísimas".

Por ello, llamó a la UE a elegir con "firmeza" si "queremos reglas o queremos fuerza, queremos derechos y libertades o autoritarismo y si queremos un progreso respetuoso con las personas y el entorno o convertirnos en depredadores".

En conversación con la prensa tras el acto, Ribera también se refirió a las propuestas que la Comisión Europea presentará la próxima semana para que los líderes de los Veintisiete decidan cómo reaccionar ante la crisis y señaló que el Ejecutivo recomendará ahorrar energía con medidas como el teletrabajo.

No obstante, alejó la posibilidad de que se proponga un impuesto sobre los beneficios extraordinarios a las empresas energéticas y señaló que "afortunadamente no estamos en los umbrales de precios" de petróleo y gas como los que se alcanzaron en 2022. EFE

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