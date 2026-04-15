Agencias

El presidente Orsi firma el decreto que regula la eutanasia en Uruguay

Guardar

Montevideo, 15 abr (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, firmó este miércoles el decreto de la ley que regula la eutanasia, legalizada en octubre del año pasado tras su aprobación en la Cámara de Senadores.

"La dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas. Firmé el decreto reglamentario de la ley que regula la muerte médicamente asistida en Uruguay, luego de un proceso largo de debate, reflexión y escucha", indicó el mandatario en una publicación en su cuenta de Instagram. EFE

Últimas Noticias

AIReF rebaja una décima su previsión de PIB en 2026, al 2,3%, y alerta de riesgos a la baja por la guerra

AIReF rebaja una décima su previsión de PIB en 2026, al 2,3%, y alerta de riesgos a la baja por la guerra

Aitana Bonmatí: "Me encantaría tener un cargo importante en el Barça"

Aitana Bonmatí: "Me encantaría tener un cargo importante en el Barça"

La preferencia por el trato humano en los restaurantes demanda tecnología que aporte valor real sin eliminar personal

La preferencia por el trato humano en los restaurantes demanda tecnología que aporte valor real sin eliminar personal

Rusia dice que los planes europeos de dar más drones a Ucrania son una drástica escalada

Infobae

Alcaldesa de Getafe (Madrid) denuncia "amenazas e insultos por defender descanso de vecinos" ante conciertos de Shakira

Alcaldesa de Getafe (Madrid) denuncia "amenazas e insultos por defender descanso de vecinos" ante conciertos de Shakira