Irán liga un alto el fuego en Líbano a la "lucha" de Hezbolá y pide a EEUU abandonar el "Israel primero"

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, ha defendido este miércoles que la consecución de un alto el fuego en Líbano será "fruto de la resistencia y lucha inquebrantable" del partido-milicia chií libanés Hezbolá y de la "unidad del 'eje de la resistencia'" --que engloba a Irán con sus grupos y milicias aliados en Oriente Próximo--, al tiempo que ha instado a Estados Unidos a abandonar su "errático Israel primero".

"La consecución y consolidación de un alto el fuego general en el Líbano será fruto de la resistencia y lucha inquebrantable del gran Hezbolá y de la unidad del 'eje de la resistencia'", ha manifestado Qalibaf en un mensaje en redes sociales, un día después de que los gobierno de Líbano e Israel acordaran continuar con sus conversaciones para poner fin a los enfrentamientos entre el Ejército israelí y Hezbolá, reactivados desde el pasado 2 de marzo.

A renglón seguido, el presidente del Parlamento iraní ha llamado a Estados Unidos a "cumplir el acuerdo" y a "abandonar" su "errática" postura del "Israel primero", agregando, seguidamente, que "la Resistencia e Irán son una sola alma, tanto en la guerra como en el alto el fuego".

Sus palabras llegan tras la reunión mantenida este martes en Washington entre las delegaciones de Israel y Líbano, después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aceptara el pasado jueves la apertura de negociaciones bilaterales, pese a que Beirut había reclamado en varias ocasiones anteriores esos diálogos.

A pesar del inicio de estas conversaciones, este mismo miércoles, el mandatario israelí ha anunciado que ha ordenado al Ejército de su país que continúe reforzando "la zona de seguridad" en el sur de Líbano, a la par que ha asegurado que las fuerzas israelíes están "a punto" de tomar la localidad libanesa de Bint Jbeil, a poco más de tres kilómetros de la Línea Azul, la frontera trazada por la ONU entre ambos países en el año 2000.