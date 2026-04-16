0-1. Rosario Central logra su primer triunfo y hunde a Libertad

Asunción, 15 abr (EFE).- El Rosario Central argentino logró este miércoles su primer triunfo en la Copa Libertadores de 2026 a costa del Libertad paraguayo, al que derrotó por 0-1 en Asunción en un partido de la segunda fecha del grupo H.

El equipo que dirige Jorge Almirón se impuso con una anotación de Enzo Copetti y de forma parcial asumió el liderato de la zona, con cuatro puntos, a la espera del encuentro entre Universidad Central de Venezuela frente al Independiente del Valle ecuatoriano.

El Libertad de Francisco Arce, por su parte, encadenó su segunda derrota seguida en el torneo y se hunde en el grupo H.

En el estadio La Huerta de Asunción, el 'Canalla' dominó durante el primer tiempo y generó las principales situaciones de ataque, que Libertad logró resistir gracias a las destacadas intervenciones del portero Ángel González.

El equipo argentino generó peligro constante en el área rival impulsado por el colombiano Jáminton Campaz, frente a un Libertad que no lograba proponer juego en la primera mitad del duelo.

Con el paso de los minutos, el conjunto argentino se volvió imparable y desató una ráfaga de remates al arco con Alejo Véliz, Vicente Pizarro, Gastón Ávila y Enzo Giménez en la ofensiva, que Libertad aguantó con González e incluso con algunos defensores que despejaron el balón sobre la línea de gol.

De hecho, Rosario Central no sintió la ausencia del astro Ángel Di María, quien no viajó a Paraguay debido a una lesión en la pierna derecha.

Ya en el final del primer tiempo, el Gumarelo atacó de forma sorpresiva (m.45+4) con un remate de Federico Carrizo que el guardameta Jeremías Ledesma contuvo con una gran estirada.

En el segundo tiempo, González volvió a destacar al neutralizar los intentos de Véliz y Campaz, mientras Libertad incrementó la intensidad ofensiva y estuvo cerca de abrir el marcador con remates de Jorge Recalde e Iván Franco.

A Rosario Central le costó ponerse en ventaja hasta que ingresó Enzo Copetti, quien anotó el 0-1 en el minuto 83 tras recibir un pase de Emanuel Coronel y superar a una defensa que no supo cómo reaccionar.

Para la tercera fecha, el próximo 28 de abril, Libertad recibirá en Asunción a Independiente del Valle y Rosario Central viajará a Caracas para enfrentar a Universidad Central.

- Ficha técnica:

0. Libertad: Ángel González; Robert Rojas (m.45, Iván Franco), Diego Viera (m.88, Rodrigo Vera), Álvaro Campuzano, Federico Carrizo (m.74, Gustavo Aguilar), Alexis Fretes, Matías Espinoza, Jorge Recalde, Lucas Sanabria (m.58, Amín Molinas), Thiago Fernández, Estiven Villalba.

Entrenador: Francisco Arce.

1. Rosario Central: Jeremias Ledesma; Gonzalo Sández (m.70, Alexis Soto), Franco Ibarra, Alejo Véliz (m.70, Pol Fernández), Gastón Ávila, Enzo Giménez, Julián Fernández (m.58, Enzo Copetti), Vicente Pizarro (m.87, Federico Navarro), Emanuel Coronel (m.87, Carlos Quintana), Jáminton Campaz, Ignacio Ovando.

Entrenador: Jorge Almirón.

Gol: 0-1: m.83, Enzo Copetti.

Árbitro: el brasileño Raphael Claus. Amonestó a Álvaro Cambuzano, Estiven Villalba, Agustín Sández, Guillermo Fernández y Franco Ibarra.

Incidencias: partido de la segunda jornada del grupo H de la Copa Libertadores jugado en el estadio La Huerta, en Asunción. EFE