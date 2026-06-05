China respalda a Birmania en su búsqueda de una vía de desarrollo "propia"

Pekín, 5 jun (EFE).- El canciller chino, Wang Yi, mantuvo este viernes una reunión en Pekín con su par de Birmania (Myanmar), Tin Maung Swe, durante la cual reiteró el respaldo de China a que el país busque una vía de desarrollo "acorde a sus condiciones nacionales", y ambas partes abogaron por estrechar los intercambios bilaterales.

Tin Maung Swe comenzó este jueves una visita oficial a China como parte de una ofensiva diplomática internacional emprendida por el general golpista, Min Aung Hlaing, que también visitó recientemente la India en el que fue su primer viaje internacional desde que asumió la jefatura de Estado, tras unas elecciones sin oposición real.

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China, que comparte más de 2.100 kilómetros de frontera con Birmania, adopta en general un enfoque pragmático con el volátil país, y mantiene vínculos tanto con los generales como con grupos rebeldes y la oposición prodemocrática, para asegurar sus numerosos proyectos económicos en la zona.

En la reunión, Wang presentó la relación entre Pekín y Naipyidó como "ejemplo de amistad entre países" y expresó la disposición de China a reforzar los intercambios de alto nivel, aumentar la confianza política mutua y profundizar en la cooperación estratégica, según un comunicado publicado por la Cancillería china.

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"China mantiene su política de no injerencia en los asuntos internos de otros países, respeta las decisiones del pueblo birmano y apoya a Birmania en la búsqueda de una vía de desarrollo acorde con sus condiciones nacionales, así como en la promoción de la paz y la reconciliación internas", subrayó el ministro chino.

Por su parte, Tin Maung Swe también mostró la disposición del nuevo Gobierno birmano a "reforzar los intercambios de alto nivel" y agradeció a Pekín la ayuda prestada al desarrollo económico y social de su país, según el comunicado de la Cancillería china.

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Ambas partes abordaron las apuestas en línea y las estafas telefónicas y por Internet, uno de los puntos de cooperación bilateral derivado de los centros de fraude instalados en países del sudeste asiático, como Birmania, y que Tin Maung Swe aseguró, "seguirán combatiendo".

El mandatario birmano, Min Aung Hlaing, viajó recientemente a la India, en el primer viaje al extranjero que realiza desde que asumió el cargo el 10 de abril y que destaca debido a que su itinerario internacional se había limitado a países aliados o vecinos, como China, Rusia, Bielorrusia o Tailandia.

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Ambas visitas se producen más de cinco años después del golpe de Estado que, encabezado por Min Aung Hlaing, acabó con la transición democrática liderada por la premio nobel Aung San Suu Kyi, y a casi dos meses de que se formalizara la disolución de la junta militar con la jura como presidente del golpista. EFE