Omán afirma que el puerto Al Fahal opera con normalidad pese a reportes de una explosión

El Cairo, 5 jun (EFE).- Omán aseguró este viernes que el puerto de Al Fahal opera con normalidad después de que varios medios reportaran que se interrumpió la carga de petróleo en la terminal tras una explosión, informó la agencia oficial de noticias de Omán, ONA.

La principal empresa omaní de exploración y producción Petroleum Development Oman (PDO) "ha confirmado que las operaciones en el puerto de Al Fahal se están desarrollando con normalidad", indicó en ONA en una breve nota, sin especificar si hubo alguna explosión o se llegó a interrumpir la carga.

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Medios señalaron la mañana de este viernes que se suspendió la carga de petróleo en Al Fahal, en el noreste de Omán, tras una explosión cerca de los muelles de amarre supuestamente provocada por un ataque con drones.

Hasta ahora las autoridades omaníes no dieron más detalles al respecto.

PDO es la empresa estatal responsable de la producción y carga de crudo en el país y su sede está ubicada en el citado puerto, que es el principal terminal de exportación de petróleo del país y se localiza en el golfo de Omán, fuera del estrecho de Ormuz.

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Desde el estallido de la guerra el 28 de febrero de Israel y Estados Unidos contra Irán, Omán ha mantenido un papel dual en relación con Teherán, al intentar conservar canales diplomáticos abiertos, pero también es un actor afectado por la extensión regional del conflicto y especialmente por la crisis en torno al estrecho de Ormuz.

Pero después del alto el fuego el 8 de abril, Omán no sufrió ataques directos a su territorio como el resto de sus vecinos de el golfo Pérsico -entre ellos Kuwait, Baréin o Emiratos Árabes Unidos (EAU)-, que siguen registrando bombardeos iraníes.EFE

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