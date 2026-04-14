Zelenski afirma que Ucrania está por primera vez "suficientemente armada para defenderse de los ataques rusos"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha felicitado este lunes a los trabajadores de la industria armamentística ucraniana en un discurso en el que ha asegurado que, "por primera vez en la historia", su país "está suficientemente armado para defenderse de los ataques rusos", que se han reanudado tras el fin del alto el fuego anunciado por el Kremlin por la Pascua ortodoxa.

"Por primera vez en la historia de Ucrania, el valor de nuestros soldados y la resiliencia del pueblo están suficientemente armados para defenderse de los ataques rusos", ha destacado la Presidencia del discurso de Zelenksi por el Día de los Fabricantes de Armamento, donde, según su oficina, ha alegado que "Ucrania ha resistido la agresión a gran escala de la Federación Rusa y es capaz de llevar la guerra al territorio enemigo".

El mandatario ha querido ensalzar los ataques de largo alcance de las fuerzas ucranianas, así como la transformación "radical" del conflicto, desencadenada por sus drones. "Si bien antes el resultado dependía de la cantidad de artillería, hoy el campo de batalla se define, sobre todo, por el valor de la infantería y la magnitud del despliegue de drones", ha destacado.

Asimismo, ha afirmado que la industria ya está produciendo sistemas robóticos terrestres y que cuenta con sus "propios sistemas de guerra electrónica", mientras que el desarrollo de una defensa aérea "capaz de contrarrestar misiles balísticos" es para Zelenski "una prioridad absoluta". "Muchos en Europa están considerando esta posibilidad, y es crucial quién será el primero en lograrlo, ya sea de forma independiente o junto con socios. Ucrania puede ser ese líder", ha declarado.

A renglón seguido, ha vuelto a aludir a Europa, afirmando que tanto países del viejo continente como de Oriente Próximo, de Asia en general y de África "están muy interesados en que las armas y la experiencia militar ucranianas contribuyan a su defensa". "Estamos desarrollando formatos que lo garantizarán", ha señalado.

Sus positivas palabras se han producido, sin embargo, el mismo día en el que, menos de 24 horas después de la reanudación de los ataques rusos tras el alto el fuego durante la Pascua ortodoxa, la presión del Ejército ruso ha obligado a las tropas ucranianas a retirarse de la fronteriza aldea de Miropilske, en el septentrional óblast de Sumi.

Así lo ha anunciado en redes sociales el XIV Cuerpo del Ejército ucraniano, que ha explicado que, "debido a los intensos combates y a la superioridad militar del enemigo, las unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania, para proteger a su personal, se han replegado a nuevas líneas de defensa, donde mantienen la resistencia".

"Las Fuerzas de Defensa de Ucrania dan seguimiento a la situación, realizan labores de reconocimiento y están preparadas para actuar", ha alegado la unidad militar, que, pese a su repliegue, ha asegurado que "el enemigo está siendo atacado con fuego de artillería, sistemas no tripulados y otros medios de fuego".