Carney alcanza la mayoría parlamentaria al ganar dos diputados en elecciones parciales

Toronto (Canadá), 13 abr (EFE).- El gobernante Partido Liberal del primer ministro canadiense, Mark Carney, se hizo con la mayoría en la Cámara Baja del Parlamento al ganar al menos dos nuevos diputados en unas elecciones parciales celebradas este lunes para cubrir tres escaños vacantes.

Las principales cadenas de televisión del país anunciaron 90 minutos después del cierre de los colegios electorales en dos circunscripciones de Toronto y en una de Montreal que los liberales ganarán con claridad al menos dos nuevos diputados, lo que deja al partido de Carney con 173 de los 343 diputados de la Cámara Baja del Parlamento.

La victoria en las dos circunscripciones de Toronto permite a los liberales contar con la mayoría parlamentaria por primera vez en siete años y aleja la posibilidad de unas elecciones anticipadas que sobrevolaba el panorama político canadiense desde que, en las elecciones del 28 de abril de 2025, el Partido Liberal se quedó a tres escaños del control de la Cámara Baja.

En los últimos meses, Carney había aumentado el número de escaños liberales al captar a tres diputados conservadores y una del socialdemócrata Nuevo Partido Democrático (NPD) para las filas gubernamentales.

Pero el jefe de Gobierno canadiense todavía necesitaba al menos un diputado más para garantizar la estabilidad durante su mandato.

Mientras, el recuento en el tercer escaño en juego este lunes, en una de las circunscripciones de Montreal, seguía a últimas horas de la noche. El escaño se lo disputan la liberal Tatiana Auguste y la independentista del Bloque Quebequés (BQ), Nathalie Sinclair-Desgagné.

En las elecciones generales de 2025, el escaño fue inicialmente ganado por la candidata liberal por un voto de diferencia sobre Sinclair-Desgagné. Pero el Tribunal Supremo de Canadá ordenó la repetición de la elección al detectar al menos una irregularidad en el proceso de votación. EFE