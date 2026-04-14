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Delcy Rodríguez entrega al exministro de Defensa Vladimir Padrino la cartera de Agricultura

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha nombrado este lunes al que fuera por más de una década ministro de Defensa en el país caribeño, Vladimir Padrino, como nuevo responsable de la cartera de Agricultura.

"He designado a Vladimir Padrino López como nuevo Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras. Asume el compromiso de impulsar la producción agrícola para garantizar el abastecimiento nacional y contribuir al nuevo modelo económico diversificado del país", ha anunciado la mandataria interina en un mensaje publicado en sus redes sociales.

A renglón seguido, Rodríguez ha querido darle las gracias a Julio León Heredia por su labor al frente de este cargo, agregando que el mismo "cumplirá nuevas responsabilidades".

Cabe recordar que fue el pasado 18 de marzo cuando la presidenta encargada destituyó a Padrino de su cargo en Defensa, poniendo al frente de esa cartera, en su lugar, al general Gustavo González.

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