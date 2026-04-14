Petro acusa a Noboa de "entregar la frontera a la mafia" en plena crisis arancelaria

Bogotá, 13 abr (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó este lunes a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, de "entregar la frontera a la mafia", en plena crisis bilateral por la guerra arancelaria, y advirtió del riesgo de que las organizaciones criminales se hagan con el control de la zona limítrofe.

"La frontera no puede caer en manos de la mafia. Lo que está haciendo Noboa es entregar la frontera a manos de la mafia", afirmó Petro durante un consejo de ministros celebrado en Ipiales, localidad fronteriza con Ecuador.

El mandatario criticó que "lo que están haciendo es cerrar la frontera" y cuestionó las decisiones adoptadas por el Gobierno ecuatoriano en la relación con Colombia. EFE

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