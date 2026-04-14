Agencias

Petro acusa a Noboa de "entregar la frontera a la mafia" en plena crisis arancelaria

Guardar

Bogotá, 13 abr (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó este lunes a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, de "entregar la frontera a la mafia", en plena crisis bilateral por la guerra arancelaria, y advirtió del riesgo de que las organizaciones criminales se hagan con el control de la zona limítrofe.

"La frontera no puede caer en manos de la mafia. Lo que está haciendo Noboa es entregar la frontera a manos de la mafia", afirmó Petro durante un consejo de ministros celebrado en Ipiales, localidad fronteriza con Ecuador.

El mandatario criticó que "lo que están haciendo es cerrar la frontera" y cuestionó las decisiones adoptadas por el Gobierno ecuatoriano en la relación con Colombia. EFE

(foto)(video)

Últimas Noticias

Periodista colaborador de Machado informa que le fue negada la amnistía en Venezuela

Infobae

Mueren cuatro personas por ruptura de tubería en una planta hidráulica del centro de China

Infobae

Dos restaurantes brasileños, los primeros con tres estrellas Michelin de América Latina

Infobae

Irán ofreció a EE.UU. suspender por 5 años su programa nuclear, según el New York Times

Infobae

HRW pide medidas inmediatas al nuevo gobierno húngaro para "restablecer los derechos fundamentales"

HRW pide medidas inmediatas al nuevo gobierno húngaro para "restablecer los derechos fundamentales"