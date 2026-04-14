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Paula Badosa se despide de Stuttgart en su estreno

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La tenista española Paula Badosa se ha despedido en su estreno del torneo de Stuttgart (Alemania), de categoría WTA 500 y disputado sobre tierra batida, después de sufrir este martes la remontada de la alemana Eva Lys (2-6, 7-5, 6-4).

La catalana, actualmente número 106 del mundo y que este martes conocía que deberá disputar la fase previa de Roland Garros, parecía haber encarrilado su encuentro en la arcilla alemana, después de ganar el primer set y situarse con un favorable 4-1 en el segundo, con saque para aumentar su ventaja. Sin embargo, una nueva desconexión hizo que se escapase toda la renta.

Badosa inició con rotura en el juego inaugural, confirmada posteriormente con su servicio (2-0), y un nuevo quiebre para el 5-2 encarriló su triunfo en el set, donde no se enfrentó a bolas de 'break' en contra. Ya en la segunda manga, parecía acercarse a la victoria al romper otra vez el saque de su rival en el primer y el quinto juegos (4-1).

Lys, en el puesto 78 del ranking WTA y que no ganaba un partido desde el 4 de enero, reaccionó ganando los cuatro siguientes juegos para darle la vuelta al parcial (5-4), antes de volver a quebrar el servicio de la española en el último para equilibrar la contienda.

En el tercer y definitivo set, las contendientes se intercambiaron roturas en los cuatro primeros juegos, pero no fue hasta el décimo cuando la germana consiguió liquidar el choque tras dos horas y 16 minutos con un juego en blanco al resto. Las 15 dobles faltas lastraron sin remedio a Badosa.

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