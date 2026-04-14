Obispos se "alegran" del decreto de regularización y Álvarez de Toledo (PP) afea que "beatifica" a todos los migrantes

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, se ha alegrado de que el Gobierno apruebe este martes el real decreto de regularización extraordinaria de migrantes porque es "un asunto mayor", mientras la la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha criticado que esta regularización "despacha frívolamente" el problema y "beatifica" a todos, promoviendo que los países de origen sean "fábricas de inmigrantes".

"La Iglesia habla de ser iglesia particular pero al mismo tiempo se dice iglesia universal y, por tanto, afirma la fraternidad y desde ahí la acogida, la relación con los que vienen, no de manera ingenua sino poniendo al mismo tiempo en juego el doble principio dignidad y bien común, bien común nacional pero también la dimensión internacional del bien común. Desde ahí hemos apoyado la iniciativa y en la medida que el decreto que se aprueba hoy pueda ayudar a estas personas --cuando nosotros comenzamos hace cinco años a consolidar su situación en España--, nos alegra", ha defendido Argüello.

Así se ha pronunciado este martes en un coloquio con Álvarez de Toledo, en el marco de los foros de encuentros interdisciplinares organizado por la Fundación Pablo VI.

El también arzobispo de Valladolid ha argumentado que muchas instituciones eclesiales, partiendo de las Cáritas parroquiales, son "testigos" desde "hace más de cinco años" de la realidad de personas migrantes empadronadas, que "en muchos casos" ya están "trabajando en negro" pero que no pueden ser contratadas legalmente, cuyos hijos van a la escuela y que acuden a la consulta médica.

Al mismo tiempo, ha puesto de relieve que en medio del "capitalismo global" se produce una situación en la que, por un lado, "muchas personas se ven obligadas a salir de su tierra por guerras, injusticias y hambrunas" y, por otro, en España y Europa se vive "un invierno demográfico".

"Hay una situación que dice 'sal' y otra situación que dice 'ven'. Desde ahí decimos que toda nación tiene derecho a regular sus flujos migratorios. ¿Por qué? Porque hay que poner en juego al mismo tiempo dignidad y bien común, la dignidad de los que vienen, el bien común de los que reciben, pero también otra dimensión del bien común, que es el bien común internacional", ha precisado.

Por ello, ha celebrado que estas personas puedan ser regularizadas, aunque considera que "lo suyo" habría sido que se aprobase la Iniciativa Legislativa Popular, es decir, que hubiera sido "debatido en el Congreso" para alcanzar "un acuerdo de Estado" porque lo considera "un asunto mayor".

"INMSENSO ERROR"

Por su parte, Álvarez de Toledo ha tachado de "inmenso error" el real decreto que aprueba este martes el Gobierno pues, a su juicio, el asunto de la inmigración "no se puede despachar ni frívolamente, ni con decretos, ni contra las Cortes Generales" por "muy buenas intenciones" que se tengan.

"Tendremos quizás diferencias con la Conferencia Episcopal, que espero se vayan reduciendo, estrechando, y no tenemos por qué tenerlas, o sea, nuestra posición se sostiene sobre principios morales profundos y meditados, el primero, la idea de que hay que juzgar a las personas efectivamente por sus hechos y sus conductas, que no se puede colectivizar a los inmigrantes, ni demonizarlos como grupo, como colectivo, es decir todos fuera, ni beatificar a todos, es decir, todos dentro", ha valorado.

A su juicio, este decreto se aprueba "como moneda de cambio" para conseguir el "apoyo de Podemos" y "con otro objetivo más perverso que es buscar la polarización, una polarización con Vox o una división dentro de quienes" pueden "compartir muchas ideas".

También ha ensalzado la política de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que consiste, según ha dicho, en "no solo mandar dinero de cooperación" a los países de origen para defender "el derecho a no migrar" sino en "estar sobre el terreno" para que "esos países avancen y no se conviertan en fábricas de inmigrantes".