El Gobierno celebra que el FMI sitúe a España a la cabeza del crecimiento de la zona euro en 2026

El Gobierno ha celebrado que el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que España seguirá liderando el crecimiento económico entre los principales países de la zona del euro en 2026 y en 2027, a pesar del impacto de la guerra en Irán.

"El diferencial con nuestros socios europeos según el escenario central de las previsiones sigue siendo amplio", han destacado desde el Departamento que dirige Carlos Cuerpo, tras la publicación este martes del 'Panorama Económico Mundial' del FMI.

Según el FMI, el PIB de España avanzará un 2,1% en 2026, frente al 1,1% del conjunto de la zona del euro, mientras que el impulso será de un 1,8% en 2027, ante el 1,2% que crecerá la zona euro. De su lado, el FMI proyecta una inflación media del 3% en España en 2026.

De su lado, el FMI señala que la tasa de paro en España se mantendrá por debajo del 10% en 2026 y 2027, consolidando la mejora sostenida de los últimos años.

Según el Ejecutivo, España afronta el shock por el conflicto en Oriente Medio desde una posición de fortaleza, en la que destaca la creación de puestos de trabajo, que es uno de los pilares que explica el mejor comportamiento relativo de la economía española frente al resto de la zona del euro en un entorno de elevada incertidumbre global.

Esta "solidez" ha permitido al Gobierno activar el plan fiscal de choque de 5.000 millones --más 2.000 millones en avales-- para proteger a hogares y empresas.

Según los cálculos del Gobierno, las medidas puestas en marcha desde el 20 de marzo --centradas en combustibles y fertilizantes-- tendrán un efecto directo de hasta un punto porcentual de moderación en la inflación de abril, mayo y junio, previniendo además efectos de segunda ronda en la cesta de la compra.