Agencias

EEUU levanta sanciones al Banco Central de Venezuela

Guardar

Washington, 14 abr (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos levantó este martes las sanciones impuestas al sistema de banca pública venezolana, incluyendo al Banco Central de Venezuela.

La medida, anunciada por el Departamento de Tesoro, también incluye al Banco de Venezuela, al Banco Digital de los Trabajadores y al Banco de Tesoro y llega menos de dos semanas después de que Washington retirara a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, de la lista de sancionados por la Oficina de Control de Activos (OFAC). EFE

Últimas Noticias

Cuatro personas muertas y 30.500 desplazadas por lluvias en República Dominicana

Infobae

Banamex ve presión inflacionaria por la guerra, los combustibles y precio de la tortilla

Infobae

México se medirá con Serbia en último partido de preparación antes del Mundial

Infobae

Castilla-La Mancha busca expandir sus vinos en Brasil al calor del acuerdo UE-Mercosur

Infobae

Doce muertos en el noroeste de Haití por las lluvias

Infobae