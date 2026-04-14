Dos restaurantes brasileños, los primeros con tres estrellas Michelin de América Latina

São Paulo, 13 abr (EFE).- Evvai y Tuju, dos restaurantes brasileños, se coronaron este lunes como los primeros en obtener las tres estrellas de la Guía Michelin en América Latina, según anunció la publicación durante la presentación de su edición 2026.

El anuncio, realizado en el hotel Copacabana Palace, de Río de Janeiro, convirtió a Brasil en el primer país latinoamericano en contar con restaurantes en la máxima categoría de la guía francesa.

La publicación afirmó que ambos restaurantes, ubicados en São Paulo, "alcanzaron un verdadero marco para la gastronomía brasileña y latinoamericana", y se posicionaron como "referentes a escala global".

Evvai, dirigido por el chef Luiz Filipe Souza, destaca por una propuesta que fusiona las influencias brasileñas e italianas, con un énfasis particular en el manejo técnico de las temperaturas como elemento de textura.

Cada plato de su menú degustación, bautizado Oriundi, es acompañado con ilustraciones originales del chef para explicar la narrativa de cada creación.

Por otro lado, Tuju, liderado por el chef Ivan Ralston, opera en un edificio de tres niveles que propone una experiencia inmersiva con cocina abierta.

Su oferta se basa en un menú degustación estacional que utiliza ingredientes brasileños y técnicas modernas para recrear las estaciones del año.

Además, la selección de este año incluyó la incorporación de doce nuevos restaurantes brasileños al listado, entre ellas el nuevo restaurante de una estrella Madame Olympe, de los chefs Claude Troisgros y Jéssica Trindade, ubicado en Río de Janeiro.EFE