Cuatro personas muertas y 30.500 desplazadas por lluvias en República Dominicana

Santo Domingo, 14 abr (EFE).- Cuatro personas han muerto y más de 30.500 están desplazadas a causa de las intensas lluvias que, producto de una vaguada, afectan desde hace varios días gran parte de República Dominicana, de acuerdo con fuentes oficiales.

La Defensa Civil recuperó este martes el cadáver de un niño de tres años en Puerto Plata (norte) que falleció tras ser arrastrado por corrientes de aguas de un río, así como el de un hombre de 32 que murió en circunstancias similares en Santo Domingo.

Estos decesos se suman a otros dos reportados anteriormente a causa de las intensas lluvias, entre ellas la de una niña de un año que murió la madrugada del pasado miércoles tras caerle encima una pared en su vivienda cuando Santo Domingo se encontraba bajo los efectos de un intenso aguacero.

Las prolongadas lluvias han afectado 6.100 viviendas, provocando el desplazamiento de 30.500 personas, de acuerdo con los datos ofrecidos este martes por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Más de un millón de personas está sin agua potable, mientras que 28 localidades se encuentran incomunicadas, agregó el informe del COE, organismo que mantiene en alerta 28 de las 32 provincias del país.

Las autoridades meteorológicas advirtieron este martes de la continuación de las precipitaciones en gran parte del país durante las próximas horas, después de fuertes aguaceros el lunes, que provocaron importantes inundaciones en la capital, que se encuentra en alerta amarilla (intermedia).EFE