China tacha de "peligroso e irresponsable" el bloqueo de EE. UU. en el estrecho de Ormuz

Pekín, 14 abr (EFE).- China calificó este martes de "peligroso e irresponsable" el bloqueo anunciado por Estados Unidos en el estrecho de Ormuz y advirtió de que la medida puede agravar la tensión y poner en riesgo el alto el fuego, en un momento de creciente incertidumbre sobre la seguridad de la navegación en esa vía estratégica.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun afirmó hoy en rueda de prensa que el refuerzo del despliegue militar estadounidense y las acciones de bloqueo elevarán la tensión y "socavarán el ya frágil alto el fuego".

Guo subrayó que la situación se encuentra en una "etapa crítica" y recalcó que la prioridad debe ser evitar una reanudación de las hostilidades y preservar el actual cese temporal de los combates, al tiempo que instó a todas las partes a respetar los compromisos alcanzados y a avanzar por la vía del diálogo. EFE