Comité de Huelga pide reunión con Sanidad y CCAA para tratar sobre el Estatuto Marco de forma "directa y transparente"

El Comité de huelga de médicos y facultativos ha pedido este martes a través de una carta una "reunión institucional" con el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para trasladar "de manera directa, rigurosa y transparente" la posición del colectivo sobre la negociación del Estatuto Marco.

El Comité, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA), pretende así que "las comunidades autónomas sean conocedoras sin distorsión alguna de los elementos fundamentales del conflicto, su evolución y las consecuencias que las actuales propuestas normativas".

En este sentido, la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, señala que las comunidades autónomas, "como responsables directas de la organización y gestión de los servicios sanitarios, constituyen un actor esencial en este proceso, tanto en la aplicación práctica de cualquier modificación normativa como en la garantía de unas condiciones laborales que permitan mantener la calidad asistencial que se presta a la población".

Por ello, los sindicatos consideran "imprescindible" hacerles llegar "de primera mano" las reivindicaciones del colectivo médico y facultativo, el contenido del documento de consenso que se ha trasladado al Ministerio de Sanidad, la valoración del Comité de Huelga sobre las propuestas actualmente existentes y su impacto en la organización asistencial de cada territorio.

Además, apuntan que el encuentro, permitiría abrir un espacio de escucha "directa y bidireccional", para favorecer "una comprensión más completa de la situación y contribuyendo a la búsqueda de soluciones que eviten que se agrave el conflicto".

El pasado 8 de abril el Ministerio de Sanidad y el Comité de Huelga aplazaron la reunión que tenían para abordar el conflicto en torno al Estatuto Marco debido al desacuerdo sobre la figura de mediación, para la que Sanidad había propuesto a la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) y que los sindicatos rechazan por ser parte afectada.