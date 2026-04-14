Rusia alaba la voluntad "recíproca" de abrir un diálogo "pragmático" con Hungría

Las autoridades de Rusia han destacado este martes la existencia de una voluntad "recíproca" de abrir un diálogo "pragmático" con Hungría tras la victoria del líder del partido Tisza, Péter Magyar, en las elecciones celebradas el fin de semana, pero ha instado a "esperar a que se forme un gobierno".

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha indicado que, "de momento, Rusia puede responder con satisfacción a la disposición de entablar conversaciones pragmáticas". "En ese caso, compartimos la misma postura", ha afirmado, según ha recogido la agencia de noticias rusa TASS.

En este sentido, ha recalcado que, en su opinión, es necesario "esperar a que se adopten los primeros pasos de forma concreta" tras la victoria de Magyar y la posibilidad de que se lleve a cabo finalmente un referéndum en Hungría sobre la apertura de un proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea.

"Naturalmente, tras ganar las elecciones, el señor Magyar ha estado haciendo diferentes comentarios y ha dado muchas ruedas de prensa", ha afirmado Peskov, que insta a mantener la cautela. "El análisis deberá basarse en las acciones concretas del próximo Ejecutivo", ha zanjado.