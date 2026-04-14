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Asraf Beno: "Isa y María del Monte tienen una relación muy bonita y muy sana, y eso da gusto"

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Alejada de los focos y centrada en sus dos hijos, Albertito (12) y Cairo -fruto de su matrimonio con Asraf Beno y que el próximo junio cumplirá un año- Isa Pantoja se ha convertido en noticia en los últimos días por un doble motivo: por un lado, por sus imágenes de lo más cómplice con María del Monte disfrutando de la Semana Santa sevillana, revelando que ha encontrado en su madrina a su gran apoyo tras la inesperada reconciliación de Isabel Pantoja y Kiko Rivera.

Y por el otro, por las declaraciones de su hermano en '¡De viernes!' asegurando que aunque le encantaría tener un acercamiento, está respetando su espacio y le está dando su tiempo. Además, ha lanzado un mensaje público a la influencer para que sea ella la que de el primer paso para acercarse a la tonadillera y la llame, al igual que hizo él.

Unas declaraciones a las que ha reaccionado Asraf que, siempre al lado de Isa, no ha podido contener una sonrisa irónica aunque ha preferido no contestar a Kiko: "Eso se lo dejo que responda ella" ha afirmado, dejando entrever que su mujer podría romper pronto su silencio.

Mucho más hablador, y sin ocultar su felicidad, Asraf se ha sincerado sobre la relación que la hija de Isabel Pantoja tiene con María del Monte. "Está muy contenta, está muy feliz y yo me alegro por eso, porque la felicidad de Isa es la mía también. Tienen una relación muy bonita y muy sana y la verdad es que se llevan espectacular" ha confesado, reconociendo que es un trato "de familia, y eso da gusto".

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