Andrés Burguera responde con un portazo al delicado trance de salud de Andrés Pajares tras su operación de columna

A sus 86 años, y después de una temporada arrastrando dificultades de movilidad y sufriendo fuertes dolores, Andrés Pajares ha vuelto a pasar por el quirófano para someterse a una operación de columna debido a los problemas crónicos de espalda que sufre desde hace tiempo.
Una cirugía programada que ha tenido lugar en el Hospital La Milagrosa de Madrid, que estaría relacionada con los implantes que le fueron colocados en anteriores intervenciones, y que ha salido bien, como el propio actor ha revelado en redes sociales lanzando un mensaje tranquilizador a sus seguidores.
A su lado en este nuevo revés de salud, su mujer Juani Gil, y su hija Mari Cielo Pajares, aunque no su hijo Andrés Burguera, que confirmando que su relación con su padre está totalmente rota no habría ido a visitarle al hospital ni tampoco se habría puesto en contacto con él durante su ingreso.
Lejos de aprovechar la presencia de las cámaras de Europa Press para intentar acercar posturas con el humorista expresando su preocupación por su estado de salud, el piloto de avión se ha mostrado de lo más tenso y nervioso y, sin pronunciarse sobre la operación de su progenitor, ha respondido con un fuerte portazo a la pregunta de si sabe cómo se encuentra Pajares y si ha tenido alguna noticia suya en los últimos días.