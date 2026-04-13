Las autoridades venezolanas reciben a casi 200 nacionales en un nuevo vuelo de deportación desde EEUU

Casi dos centenares de venezolanos y venezolanas, menores incluidos, han llegado en avión a Venezuela este lunes en un nuevo vuelo de deportación proveniente de Estados Unidos y recibido en el país latinoamericano en el marco de la llamada Gran Misión Vuelta a la Patria, bajo la cual Caracas ya suma más de 130 de estas operaciones.

"Bienvenidos, vuelo 132", ha publicado el citado programa del Estado venezolano en redes sociales, donde ha celebrado la llegada de "190 historias que recomienzan en amor venezolano", de los que "28 son niños y niñas, hijos de este hermoso país".

El vuelo, que entre los 162 adultos a bordo incluye 136 hombres y 26 mujeres, ha aterrizado en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado de La Guaira, provenientes de la ciudad estadounidense de Phoenix, Arizona, según ha recogido la cadena venezolana VTV.

A su llegada, las autoridades de protección social y migratoria han acompañado en concreto a los menores y a sus representantes desembarcados en lo referido a los trámites precisos para, según la citada televisión, lograr su reinserción y estabilidad en territorio nacional. "Seguimos comprometidos con la unión de las familias venezolanas", ha manifestado la misión.