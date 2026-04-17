Bluesky mitiga un ataque DDoS que ocasionó interrupciones en la red social

Bluesky ha compartido que ha estado trabajando para mitigar un sofisticado ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS), que ocasionó interrupciones en el servicio de la red social durante este jueves, aunque no han identificado ningún acceso no autorizado.

Los ataques DDoS son un ciberataque malintencionado que se basa en inundar un servidor, servicio o red con un tráfico de internet masivo y falso, lo que provoca que se ralentice o se caiga por completo, impidiendo que los usuarios puedan hacer un uso habitual de sus servicios.

En este sentido, el equipo de Bluesky ha detallado que recibió un informe de interrupciones intermitentes de la aplicación el jueves 16 de abril alrededor de las 8:40 horas (horario peninsular) y, tras investigarlo, resultó ser un ataque DDoS.

Se mostrará en la noticia enviada: https://x.com/bluesky/status/2044925786277417386

Este incidente afectó al funcionamiento de la aplicación de la red social, con interrupciones intermitentes en el servicio de los 'feeds', las notificaciones, la actualización de los hilos e impedimentos a la hora de realizar búsquedas en la plataforma.

Una vez identificado el incidente, la red social ha asegurado que trabajaron "toda la noche" para mitigar el ciberataque sofisticado que "se intensificó a lo largo del día", como ha explicado en un comunicado.

Sin embargo, Bluesky ha asegurado que, durante el proceso, no han encontrado ninguna evidencia de acceso no autorizado a datos privados de los usuarios, por tanto, descargan que haya sido un ciberataque empleado para el posterior robo de información personal.

Con todo ello, el equipo de la red social ha señalado que continuarán proporcionando actualizaciones sobre el incidente próximamente.