Investigan dos nuevos tiroteos ocurridos en las últimas horas en Málaga capital

La Policía Nacional investiga en relación con dos incidentes con armas de fuego ocurridos en Málaga capital en las últimas horas, ambos sin heridos, lo que eleva a tres los sucedidos en la última semana.

El último ocurrido ha tenido lugar en la madrugada de este viernes la zona de Palma-Palmilla y no constan heridos. Fuentes policiales han confirmado a Europa Press que hay abierta una investigación en relación con el suceso, en el que se produjeron impactos de arma de fuego en pared de edificio.

Por otro lado, también investigan en relación con un tiroteo ocurrido este pasado jueves en la zona La Trinidad, en Málaga capital, sin que consten heridos.

Así lo han confirmado fuentes policiales, quienes han precisado que tras el suceso se activó el protocolo para este tipo de caso. Los hechos ocurrieron este pasado jueves sobre las 16.45 horas en la zona de La Trinidad.

El sistema Emergencias 112 Andalucía fue alertado por varios testigos de que habían escuchado disparos y que habían visto a varias personas que portaban armas. De inmediato, fue alertada la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación.

Cabe recordar que también la Policía Nacional mantiene abierta una investigación en relación con un incidente con uso de armas de fuego ocurrido en la madrugada del pasado domingo en la plaza Bravo en la citada zona el pasado domingo sobre las 04.50 horas.

En este incidente tampoco constan heridos ni tampoco impactos de bala en viviendas. En el lugar se hallaron vestigios balísticos, que fueron intervenidos en la correspondiente inspección ocular.