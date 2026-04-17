Reed Hastings dejará Netflix en junio

Reed Hastings, cofundador y presidente de Netflix, abandonará la compañía de Los Gatos el próximo mes de junio, cuando finalice su mandato actual, tras casi tres décadas al frente de la empresa, que se anotó en el primer trimestre de 2026 un beneficio neto de 5.283 millones de dólares (4.481 millones de euros), lo que supone un 83% más que un año antes, tras recibir una indemnización de 2.800 millones de dólares (2.375 millones de euros) por la rescisión de su acuerdo para adquirir Warner Bros. Discovery.

En la presentación de sus cuentas del primer trimestre del año, Netflix informó de que Hastings, de 65 años, ha comunicado a la empresa que no se presentará a la reelección para el consejo de administración cuando finalice su mandato actual en la junta general anual de junio, para centrarse en su labor filantrópica y otros proyectos.

"Netflix cambió mi vida de muchas maneras, y mi recuerdo favorito de todos los tiempos es enero de 2016, cuando permitimos que casi todo el planeta disfrutara de nuestro servicio", declaró Reed Hastings, para quien su verdadera contribución fue centrarse en la satisfacción de los suscriptores y construir una cultura que otros pudieran heredar y mejorar.

Por otro lado, la plataforma informó de que en los tres primeros meses de 2026 obtuvo un beneficio neto de 5.283 millones de dólares (4.481 millones de euros), incrementando así un 83% las ganancias contabilizadas en el mismo periodo de 2025, después de recibir una indemnización de 2.800 millones de dólares (2.375 millones de euros) por la rescisión de su acuerdo para adquirir Warner Bros. Discovery.

De su lado, la cifra de ingresos de la multinacional alcanzó hasta marzo los 12.250 millones de dólares (10.390 millones de euros), un 16,2% más que un año antes.

Al cierre del trimestre, la deuda bruta era de 14.400 millones de dólares (12.214 millones de euros), mientras que el efectivo y equivalentes sumaba 12.300 millones de dólares (10.433 millones de euros).

La compañía explicó que su posición de efectivo es más elevada de lo normal debido a la pausa en el programa de recompra de acciones durante la transacción de Warner Bros. y la posterior recepción de la comisión por rescisión del acuerdo.

En este sentido, tras rechazar aumentar su oferta por Warner Bros., Netflix reanudó su programa de recompra de acciones y recompró 13,5 millones de títulos por 1.300 millones de dólares (1.102 millones de euros), restando así 6.800 millones de dólares (5.768 millones de euros) disponibles.

De cara al trimestre en curso, Netflix espera que sus ingresos aumenten un 13,5% interanual, hasta 12.574 millones de dólares (10.665 millones de euros), y que el beneficio neto sea de 3.327 millones de dólares (2.822 millones de euros), un 6,5% más.

Asimismo, prevé registrar en el trimestre la mayor tasa de crecimiento interanual de la amortización de contenido de 2026, antes de desacelerarse en la segunda mitad del año, por lo que anticipa un margen operativo del 32,6% para el segundo trimestre, en comparación con el 34,1% del mismo intervalo de 2025, mientras que confía en un crecimiento interanual del margen operativo en el tercer y cuarto trimestre para alcanzar el objetivo de 2026.

De este modo, la compañía mantiene sin cambios su previsión para el año fiscal 2026, cuando espera ingresar entre 50.700 y 51.700 millones de dólares (43.000 y 43.850 millones de euros), lo que representa un crecimiento del 12% al 14%, así como alcanzar un margen operativo del 31,5%, frente al 29,5% de 2025.