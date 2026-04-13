El ministro de Exteriores de Rusia realizará desde este martes una visita oficial de dos días a China

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, realizará desde este martes una visita oficial de dos días a China, donde está previsto que aborde con su homólogo, Wang Yi, las relaciones bilaterales y la situación en Ucrania y Oriente Próximo, según ha anunciado este lunes el Gobierno ruso.

"El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, realizará el 14 y el 15 de abril una visita oficial a la República Popular de China, donde mantendrá conversaciones con el ministro de Exteriores chino, Wang Yi", ha señalado la cartera de Rusia a través de un comunicado.

Así, ha especificado que ambos "discutirán un amplio abanico de asuntos sobre cooperación bilateral, posibilidad de contactos a varios niveles y colaboración internacional, con un foco en el trabajo conjunto en el seno de Naciones Unidas, los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, el G20, la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y otros mecanismos y foros multilaterales".

"Se espera un intercambio detallado de puntos de vista sobre varios temas relevantes y asuntos regionales, incluida la crisis en Ucrania --escenario de una invasión rusa desde febrero de 2022-- y la situación en Oriente Próximo --tras el conflicto desatado por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán--", ha zanjado.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores chino ha confirmado la visita y ha reseñado que tendrá lugar a invitación de Wang, sin más detalles sobre la agenda, en medio del acercamiento y estrechamiento de lazos entre ambas potencias durante los últimos años.