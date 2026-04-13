Cloudflare amplía su Agent Cloud para dar servicio a los agentes autónomos de larga duración

Cloudflare ha anunciado la ampliación de su Agent Cloud con un conjunto de herramientas e infraestructura desarrollados para ayudar a los desarrolladores a crear, implementar y escalar agentes de larga duración.

La inteligencia artificial generativa ha evolucionado de los 'chatbots' hacia agentes de programación y herramientas autónomas capaces de interpretar el contexto, razonar y ejecutar procesos multietapa.

En esta evolución, la infraestructura, que depende de servidores virtuales costosos y siempre activos o de entornos aislados, necesita adaptarse al uso que usuarios y empresas hacen de docenas de agentes personales de manea simultánea, como apuntan desde Cloudflare en una nota de prensa.

En este contexto, la compañía tecnológica especializada en conectividad 'cloud' ha defendido la necesidad de "un hogar que sea seguro por defecto" para escalar la producción de agentes, como ha indicado el cofundador y CEO de Cloudflare, Matthew Prince.

Cloudflare se convierte en "la plataforma definitiva para la web de agentes" con la ampliación de Agent Cloud, que ofrece un conjunto de herramientas e infraestructura para que los desarrolladores escalen los agentes de forma eficiente con un modelo de computación diseñado específicamente para ello.

En esta ampliación se incluye 'Dynamic Workers', un sistema de ejecución diseñado para generar código con IA en un entorno seguro y aislado de forma más rápida y eficiente que los contenedores tradicionales.

A esta solución se añade 'Artifacts', que permite crear una sistema de almacenamiento de código y archivos a escala, compatible con Git; y los entornos Sandbox -ya disponibles de manera general- para aquellos casos en los que un agente necesite un sistema operativo completo.

'Think' es otra de las herramientas que integra Agent Cloud, que ofrece un SDK para crear agentes capaces de gestionar tareas de larga duración y de varios pasos, en lugar de limitarse a responder a solicitudes puntuales.

Y tras la adquisición de Replicate por parte de Cloudflare, la empresa está ampliando su catálogo de modelos para permitir a los desarrolladores elegir entre una amplia gama de modelos de última generación, tanto propios como de código abierto, todo ello a través de una única interfaz.