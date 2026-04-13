Andino Global inicia operaciones en su terminal de carga en Barajas, con 40.000 toneladas para el primer año

Saasa, compañía perteneciente a Andino Global, ha iniciado las operaciones de su nueva terminal de carga en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, de la que se prevé una capacidad de 40.000 toneladas en el primer año --alcanzará las 80.000 toneladas anuales--, mientras que ya se han firmado acuerdos con sus primeros clientes, entre ellos Binter.

La puesta en marcha de la instalación se produce tras la obtención de las autorizaciones necesarias --Almacén de Depósito Temporal (ADT)-- y el desarrollo de una fase inicial de pruebas para garantizar el correcto funcionamiento de todos los procesos, según un comunicado.

En concreto, el proyecto, desarrollado bajo un modelo de concesión con Aena por 30 años, se asienta sobre una parcela de 14.000 metros cuadrados, conformada por una nave de 6.160 metros, 18 muelles de carga y más de 140 metros lineales de acceso directo al lado aire, permitiendo atender flujos hacia y desde T1, T2, T3 y T4.

Asimismo, la infraestructura incluye 1.200 metros cuadrados de área refrigerada y una cadena de frío "punto a punto", además de un Punto de Control Fronterizo (PCF) autorizado y un sistema de monitorización avanzada para controlar la temperatura en tiempo real, con detección temprana de desviaciones y trazabilidad completa de cada operación.

A su vez, la terminal también incorpora tecnología SAP para el control operativo y la trazabilidad, así como sistemas como 'roller decks', 'castor decks', fosos para construcción de pallets y soluciones sostenibles, incluyendo placas fotovoltaicas y equipamiento eléctrico eficiente.

"La nueva plataforma en Madrid marca un hito para Saasa en Europa y refuerza nuestro compromiso con la eficiencia y la calidad en la gestión logística, especialmente en productos perecederos que requieren máxima trazabilidad y control de temperatura. Iniciamos operaciones con clientes estratégicos como Binter Canarias Airlines", tal y como destaca su CEO, Enrique Vargas.