Gobierno de Perú dice que "incidencias" en comicios corresponden a organismos electorales

Lima, 12 abr (EFE).- El Gobierno de Perú afirmó que "cualquier incidencia" producida durante los comicios generales de este domingo en el país suramericano son de plena "competencia" de los organismos electorales, por lo que reafirmó su "respeto irrestricto" a su autonomía.

El retraso en la instalación de mesas electorales en varios locales de Lima, sobre todo en la zona sur de la capital peruana cercanas al centro de reparto del material electoral, generó quejas ciudadanas, duras críticas de todos los sectores sociales e incluso la alerta de fraude sin aportar pruebas, lanzada por el candidato ultraconservador Rafael López Aliaga.

Un comunicado suscrito por el presidente de transición, José María Balcázar, y su Consejo de Ministros, señaló que "en el marco del proceso electoral en curso, el Poder Ejecutivo ha cumplido de manera estricta y responsable con su mandato constitucional".

Esto ha implicado, añadió, "garantizar el orden interno, la seguridad y la adecuada custodia del material electoral, así como la protección de los locales de votación en todo el territorio nacional".

"El Ejecutivo reafirma su respeto irrestricto a la autonomía de los organismos del sistema electoral, a quienes corresponde la organización, conducción y ejecución del proceso electoral", sostuvo.

En ese sentido, el Ejecutivo peruano indicó que "cualquier incidencia relacionada con la instalación de mesas, el desarrollo de la votación o aspectos operativos del proceso se encuentra dentro del ámbito de competencia de dichos organismos, conforme a la Constitución y las leyes vigentes".

"El Gobierno expresa su compromiso con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y hace un llamado a la serenidad, al respeto y a la responsabilidad de todos los actores políticos, sociales y la ciudadanía", agregó.

Finalmente, reiteró que Perú "necesita unidad, calma y confianza en sus instituciones para superar este momento".

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, aseguró este domingo que el 99,8 % de las mesas electorales lograron instalarse y que quince de ellas no pudieron abrir, lo que supuso que 63.300 electores se quedaron sin emitir su voto por el retraso o falta del material electoral.

La situación conllevó a la extensión de la jornada electoral durante una hora más en todo el país, hasta las 18:00 hora local (23:00 GMT) y los reclamos de candidatos, especialmente de López Aliaga, quien pidió que se ordene la captura de Corvetto, para procesarlo penalmente por omisión de funciones.

López Aliaga ya había anticipado en días anteriores, sin aportar prueba alguna, la posibilidad de un fraude en los comicios e incluso había amenazado a Corvetto.

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho presidentes en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas. EFE