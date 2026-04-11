Libia celebra el acuerdo de presupuesto unificado tras casi 13 años de división

Túnez, 11 abr (EFE).- Las instituciones y autoridades de Libia celebraron, de manera unánime, el acuerdo para la unificación del presupuesto firmado este sábado, lo que supone el primer consenso nacional desde que en 2014 se produjera una escisión, quedando el oeste gestionado por el Gobierno de Unidad Nacional (GUN) y el este tutelado por el mariscal Jalifa Haftar.

El anuncio del acuerdo, hecho público por el gobernador del Banco Central, Nagi Issa, en una rueda de prensa posterior a la firma, concertó las opiniones de líderes de las dos partes en conflicto, que celebraron el hecho como "un logro" y un "paso importante" hacia la unificación del país, y para el bienestar de la población.

El primer ministro del GUN -con sede en Trípoli-, Abdelhamid Dbeiba, manifestó que "es un paso que trae augurios de bien" aunque -matizó- "la prueba radica en el compromiso serio de todas las partes para que se transforme en resultados tangibles que el ciudadano sienta en su vida diaria".

Además, agradeció a quienes contribuyeron a alcanzar el acuerdo, con especial énfasis al Banco Central del país y al asesor de Estados Unidos para África, Massad Boulos, quien instó a las autoridades libias a adoptar un presupuesto unificado para 2026, con el fin de "reforzar la estabilidad financiera".

Por su parte, el jefe del Gobierno del oeste -con sede en Bengasi-, Osama Hamad, acogió con "beneplácito" el acuerdo, que calificó como "un paso significativo hacia la unificación de las instituciones y el fortalecimiento de la estabilidad económica del país".

Hamad, que también agradeció el rol del Banco Central en el proceso, destacó que "este logro refleja la capacidad del pueblo libio para superar los desafíos cuando se unen visiones y voluntades", y "establece una nueva fase de acción conjunta basada en la transparencia y la disciplina financiera".

Asimismo, la Cámara de Representantes celebró la medida, que consideró "un paso importante hacia el fortalecimiento de la estabilidad económica y el establecimiento de disciplina en la gestión del gasto público", y trasmitió su "apoyo" a los "esfuerzos encaminados a fortalecer el consenso duradero entre las instituciones".

Abogó, además, por mejorar los canales internos de comunicación y coordinación para asegurar visiones y decisiones unificadas dentro de un marco institucional "responsable" e instó a "continuar por este camino con espíritu de cooperación" para allanar la ruta "hacia una fase de desarrollo más sostenible".

También el Tribunal de Cuentas dio la bienvenida al consenso sobre el presupuesto, que consideró "un paso clave para reformar la gestión financiera y mejorar la eficiencia en la administración de los recursos".

El organismo se comprometió a revisar los ítems de gasto y "verificar su conformidad con las leyes y regulaciones", para garantizar "la integridad de la asignación y la equidad en la distribución", ya que -subrayó- "el éxito del acuerdo depende de su implementación efectiva con políticas que limiten la dualidad y el despilfarro". EFE