Temas del día de EFE News Latino del viernes 10 de abril de 2026

IRÁN GUERRA

Washington - Pakistán ultima este viernes los preparativos para recibir a las delegaciones de alto nivel de EE.UU. e Irán, bajo la amenaza de Teherán de no acudir a la mesa de diálogo del sábado si Israel no detiene sus ataques en el Líbano en las próximas horas.

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MISIÓN ARTEMIS

Miami - Los cuatro astronautas que hicieron historia esta semana al alcanzar la órbita lunar en más de medio siglo enfrentan este viernes el reingreso a la Tierra, una maniobra tan crítica como el despegue, con una caída a una velocidad 45 veces mayor que la de un avión y temperaturas que rozan la mitad de las de la superficie del Sol.

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FESTIVAL COACHELLA

Indio (CA) - El Festival de Coachella abre este viernes su edición 25 en Indio (California), marcada por la presencia de Karol G, que hace historia como la primera artista latina en encabezar el cartel, junto a Sabrina Carpenter y Justin Bieber.

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EEUU HISPANOS

Miami - El zaragozano Aday Mara hizo esta semana historia al convertirse en el primer español en proclamarse campeón del torneo universitario estadounidense de baloncesto, pero entre entrenamientos compaginó su estrellato emergente con sus estudios de Filología Hispánica en la Universidad de Michigan.

LOS ÁNGELES 2028

Los Ángeles - Ganar un sorteo nunca había sido tan caro: los boletos de venta anticipada para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles han transformado un evento deportivo de unión mundial en un reservado VIP. Con una tasa del 24 % de gastos de gestión y pases que rondan los 5.000 dólares, entrar al Olimpo es un lujo

AGENDA INFORMATIVA

Washington.- EEUU INFLACIÓN.- El Índice de Precios de Consumo (IPC) de EE.UU. repuntó en marzo hasta un 3,3 % interanual, el nivel más alto desde mayo de 2024 y a tono con los pronósticos del mercado, que estimaban una subida impulsada por los altos precios de la gasolina debido a la guerra en Irán.

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