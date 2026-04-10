La Real Federación Española de Fútbol y la FMF firman acuerdo de colaboración

México, 10 abr (EFE).- La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) firmaron este viernes un acuerdo de colaboración para el desarrollo del fútbol en ambos países.

"Nos sentimos en casa. El talento lo dan los jugadores, pero hay que darles la herramientas y para eso firmamos este acuerdo", afirmó Rafael Louzán, presidente de la RFEF.

Louzán acompañó a Mikel Arriola, comisionado presidente de la FMF en un recorrido por las renovadas instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, complejo en el que se concentrará la selección mexicana del seleccionador Javier Aguirre para el Mundial que arranca el próximo 11 de junio.

Dicho acuerdo es para capacitación de entrenadores, árbitros personal técnico, lo cual se realizará a través de distintas prácticas que ambas instituciones ejecutarán.

El convenio también incluye la posibilidad de realizar encuentros de preparación entre selecciones femeninas y varoniles de distintas categorías.

"La Federación Mexicana de Fútbol se enorgullece de recibir en este Centro de Alto Rendimiento al presidente de la RFEF, Rafael Louzán. Agradecemos su visita y la firma de este convenio que para el fútbol mexicano es muy importante por la necesidad que tenemos de promover la capacitación y el desarrollo de las mejores prácticas y la exportación de jugadores a Europa", aseveró Arriola.

Rafael Louzán está en México para promover el partido de preparación que la selección española disputará ante Perú el próximo 8 de junio en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, compromiso con el que La Roja cerrará su preparación de cara a la justa mundialista en la que debutará el 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta, Georgia.