La inflación china frena al 1 % en marzo tras marcar máximos de tres años

Shanghái (China), 10 abr (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC), principal indicador de la inflación en China, aumentó un 1 % interanual en marzo, lo que supone una ralentización de 0,3 puntos frente al dato del mes anterior, que había sido el más alto en tres años.

Las cifras divulgadas este viernes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) quedan por debajo de lo esperado por los analistas, que anticipaban una leve frenada desde el 1,3 % marcado en febrero a un 1,2 %.

La ONE también hizo público el índice de precios a la producción (IPP), que mide los precios industriales y que aumentaron un 0,5 % interanual en marzo, lo que supone el primer repunte desde septiembre de 2022. EFE

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