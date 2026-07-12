La Unión Africana expresa su "profunda tristeza" por la muerte del exemir de Catar

Nairobi, 12 jul (EFE).- El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, expresó este domingo su "profunda tristeza" por la muerte del exemir catarí Hamad bin Khalifa Al Thani a los 74 años, y destacó su sabiduría para convertir a Catar en un "actor global" importante.

Al Thani "será recordado como un líder visionario cuya sabiduría y habilidad política transformaron a Qatar en un actor global de gran relevancia", subrayó Youssouf en un comunicado.

"Su legado se define por su firme compromiso con el diálogo, la mediación y la diplomacia, y por su convicción en el poder de las soluciones pacíficas para abordar los desafíos regionales y globales", declaró el jefe de la Comisión (secretariado).

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El presidente señaló, además, que en toda África el difunto será recordado como "un valioso socio que impulsó la paz, el desarrollo y la cooperación Sur-Sur, al tiempo que fomentó relaciones sólidas y duraderas entre el Estado de Catar y el continente africano".

"Las contribuciones de Catar a la paz y la estabilidad mundiales, incluido su importante papel en la mediación y la facilitación del diálogo entre las partes en conflicto, reflejan un profundo compromiso con el multilateralismo y la resolución pacífica de controversias", añadió.

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Al Thani, que falleció este domingo a los 74 años, gobernó durante 18 años (1995-2013), periodo en el que transformó el país en una potencia energética y elevó su perfil internacional.

En 2013, abdicó de forma voluntaria dejando paso a su hijo Tamim bin Hamad Al Thani, quien accedió al poder con tan solo 33 años. EFE