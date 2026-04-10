Bolsas en Europa y EE.UU. muestran cautela por la incertidumbre de la paz en Oriente Medio

(Actualiza con datos al cierre de Wall Street)

Madrid/Nueva York, 10 abr (EFE).- Las bolsas en Europa y Estados Unidos cerraron este viernes con resultados mixtos en una jornada marcada por la contención ante la incertidumbre que generan las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

Entre los índices que más han ganado en esta sesión destaca la Bolsa de Milán que ha subido el 0,59 %, mientras que el IBEX 35 español, ha subido un 0,55 % y se ha situado por encima de los 18.200 puntos, y el CAC 40 de París ha escalado el 0,17 %.

Por el contrario, prácticamente plano, el FTSE 100 de Londres ha retrocedido un 0,03 %; y el DAX de Fráncfort ha cedido un 0,01 %, condicionado por el dato de la inflación de marzo en Alemania, que se situó en el 1,9 %.

El Euro Stoxx 50, en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, se ha revalorizado un 0,51 %.

Las plazas europeas, que durante gran parte de la mañana registraban subidas cercanas al 1 %, comenzaron a suavizar su tendencia hacia el final de la sesión, aunque lograron mantener las ganancias en la mayoría de los casos para cerrar en verde o sin grandes pérdidas.

En Wall Street, los distintos mercados han estado condicionados por el dato del Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos, que repuntó en marzo hasta el 3,3 % interanual, situándose en su nivel más alto desde mayo de 2024.

El Dow Jones perdió hoy un 0,56 %; el selectivo S&P 500 retrocedió un 0,11 % y el tecnológico Nasdaq avanzó un 0,35 %, aunque en el cómputo semanal las ganancias de los índices superan el 3 %.

En Asia, el índice Nikkei de la Bolsa de Tokio ha cerrado con una subida del 1,84 %, mientras el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái subió el 0,51 %; el parqué de Shenzhen, el 1,54 %; y el Hang Seng de Hong Kong escaló el 0,55 %.

En el mercado del crudo, el precio del Brent, petróleo de referencia en Europa, bajó un 0,75%, a 95,20 dólares y el de Texas, de referencia en Estados Unidos, bajó un 1,33 %, a 96,57 dólares, en ambos casos registrando sus mayores caídas semanales en meses.

El gas natural para entregar en un mes ha fijado su precio en el mercado TTF de Países Bajos en los 43,86 euros el megavatio hora, después de bajar un 1,47 %.

En el mercado de la deuda, el bono alemán se situó en el 3,054 % y el español en el 3,514 %.

Al cierre de Wall Street, el rendimiento del bono estadounidense a 10 años se situaba en el 4,31 %, el oro descendía hasta los 4.765,5 dólares la onza, el euro se apreciaba frente al dólar y se cambiaba a 1,17 dólares, y el bitcóin subía un 2,05 %, hasta los 73.270,76 dólares. EFE