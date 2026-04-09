Pau Cubarsí, tras su expulsión ante el Atlético de Madrid: "Asumo la responsabilidad por el resultado"

El central del FC Barcelona Pau Cubarsí pidió disculpas tras ser expulsado ante el Atlético de Madrid antes del descanso de la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones, asumiendo "la responsabilidad por el resultado", que fue de 0-2 contra los azulgranas.

"Una acción condiciona el partido y la eliminatoria. Así es el fútbol y asumo la responsabilidad por el resultado", escribió el defensa en su perfil de la red social 'Instagram', después de la derrota por 0-2 ante el Atlético de Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions.

El central fue uno de los protagonistas de este primer envite de la eliminatoria, cuando en el minuto 44 derribó al argentino Giuliano Simeone cuando este enfilaba la portería defendida por Joan García. El colegiado István Kovács le expulsó tras revisarlo en el VAR, señalando una falta en la que Julián Álvarez adelantó al Atlético, que terminaría ganando el encuentro por 0-2 con un jugador más toda la segunda parte.

"Aún queda camino por recorrer en esta eliminatoria a dos partidos, y seguimos más unidos que nunca: somos una familia y siempre lo hemos demostrado", defendió Cubarsí en su mensaje en redes, donde aseguró que "nunca" bajarán los brazos y afrontan la vuelta del próximo martes "con esfuerzo y determinación".