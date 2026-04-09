Agencias

American Airlines prevé ofrecer vuelos entre EE.UU. y Venezuela a partir del 30 de abril

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Miami (EE.UU.), 9 abr (EFE).- La aerolínea estadounidense American Airlines anunció este jueves que prevé comenzar a ofrecer vuelos directos diarios entre Estados Unidos y Venezuela a partir del 30 de abril, cuando finalicen los trámites gubernamentales y de seguridad necesarios.

"Una vez que se completen todas las aprobaciones gubernamentales y los controles de seguridad, American planea ofrecer vuelos diarios sin escalas entre Miami (MIA) y Caracas, Venezuela (CCS), con aviones Embraer 175 a partir del 30 de abril", informó en un comunicado la aerolínea.

"Envoy, una subsidiaria de American Airlines Group, operará el servicio", agregó.EFE

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