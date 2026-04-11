Irán dice que EEUU desbloqueará activos iraníes, pero Washington lo niega

Teherán/Islamabad, 11 abr (EFE).- Medios iraníes informaron este sábado de que Estados Unidos ha accedido a desbloquear parte de los activos congelados de la República Islámica como un gesto de buena voluntad para avanzar en las negociaciones de paz, un extremo que ha sido negado desde Washington.

“Como resultado de las presiones y negociaciones, la parte estadounidense ha aceptado liberar los activos iraníes bloqueados”, dijo la agencia Tasnim, citando a una fuente informada.

Este información se produce mientras el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, mantenía encuentros por separado en Islamabad con el vicepresidente de EE. UU., JD Vance, y la delegación iraní encabezada por Mohamad Baqer Qalibaf, para buscar un acuerdo de paz.

Tasnim, medio vinculado con la Guardia Revolucionaria afirmó que “la parte iraní está buscando mecanismos para asegurarse de la seriedad de Estados Unidos en este tema el historial de incumplimientos y falta de compromiso por parte de Estados Unidos”.

Desde Estados Unidos, sin embargo, se desmintieron estas informaciones.

"Falso. Las reuniones ni siquiera han comenzado aún", afirmó la fuente oficial estadounidense en un mensaje del grupo de prensa de la delegación de la Casa Blanca.

Qalibaf exigió ayer la liberación de los activos iraníes congelados y la aplicación del fuego en Líbano para negociar con Estados Unidos.

Estados Unidos desbloqueó 6.000 millones de dólares en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros con Irán, pero los bloqueo de nuevo tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de ese año. EFE