Al menos 10 muertos en ataques de Israel en el sur del Líbano, en medio de conversaciones

El Cairo, 11 abr (EFE).- Al menos diez personas murieron durante la mañana de este sábado en una serie de bombardeos del Ejército de Israel contra el sur del Líbano, en medio de las conversaciones en Islamabad entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra iniciada a finales de febrero.

El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública libanés denunció que un bombardeo en la ciudad de Toul, en el distrito de Nabatieh, provocó la muerte de tres personas, entre ellas un miembro de la Autoridad Sanitaria -una institución civil afiliada al grupo chií Hizbulá-, y heridas a otras tres.

"Queda claro que el enemigo israelí está adoptando un enfoque sistemático basado en convertir a los trabajadores sanitarios en un objetivo militar, ya que son martirizados en cada operación de rescate que llevan a cabo, lo que constituye una grave violación del derecho internacional humanitario", denunció el departamento.

Asimismo, informó de la muerte de otras tres personas -entre ellas un miembro de la Defensa Civil libanesa- en la localidad de Zifta, también en Nabatieh y donde otras dos personas resultaron heridas en un bombardeo mientras se estaban llevando a cabo "labores de rescate" en las zonas meridionales libanesas afectadas por ataques israelíes.

El Centro de Operaciones de Emergencia también confirmó la muerte de cuatro personas -entre ellas la de un paramédico de la Autoridad Sanitaria- en un bombardeo contra la ciudad meridional de Kfarsir.

"Estas violaciones se están documentando en demandas internacionales" para preservar los derechos de quienes se sacrifican en el servicio de rescate humanitario", indicó el departamento.

El Ejército israelí continuó este sábado su oleada de ataques contra diferentes puntos del sur del Líbano y sus cazas sobrevolaron la capital, Beirut, después de que anoche la Presidencia libanesa anunciara un primer contacto telefónico con Israel para discutir un alto el fuego.

Además, esto se produce en un momento en el que las delegaciones negociadoras de Irán y Estados Unidos se encuentran en la capital paquistaní de Islamabad para iniciar las conversaciones para poner fin a la guerra iniciada a finales de febrero, mientras Teherán exige que el Líbano esté incluido en el acuerdo de alto el fuego.

Israel perpetró una oleada de bombardeos contra el Líbano el pasado miércoles que se saldó con 357 muertos en un solo día, además de 1.223 heridos, lo que sitúa en más de 1.950 el balance total de fallecidos desde el inicio del conflicto hace cinco semanas, según el Ministerio de Salud Pública libanés. EFE