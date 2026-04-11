Temas del día de Internacional del sábado 11 de abril (12:00 GMT)

IRÁN GUERRA

Islamabad - La capital paquistaní amaneció este sábado bajo un estricto despliegue militar que ha paralizado el centro de la ciudad, en medio de una profunda incertidumbre sobre el primer día de negociaciones entre las delegaciones de Estados Unidos e Irán con la mediación de Pakistán para poner fin a seis semanas de guerra en Oriente Medio.

– El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, recibió al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, jefe de la delegación de su país, inmediatamente después de mantener un encuentro con la delegación de Irán.

- Medios iraníes informaron este sábado de que Estados Unidos ha accedido a desbloquear parte de los activos congelados de la República Islámica como un gesto de buena voluntad para avanzar en las negociaciones de paz, un extremo que ha sido negado desde Washington.

- El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, afirmó a su llegada a Islamabad que su delegación mantiene la "buena voluntad" para negociar aunque recalcó su absoluta falta de confianza hacia EE.UU.

(Se ha enviado un perfil de Mohamad Baqer Qalibaf, jefe de la delegación iraní).

(Se ha enviado una documentación sobre el histórico papel de Pakistán como canal de comunicación entre potencias antagónicas).

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- El Ejército israelí continuó este sábado su oleada de ataques contra diferentes puntos del sur del Líbano y sus cazas sobrevolaron Beirut, después de que anoche la Presidencia libanesa anunciara un primer contacto telefónico con Israel para discutir un alto el fuego en la ofensiva que ha matado a cerca de 1.900 libaneses. (Texto) (Foto)

- Protestas en una docena de ciudades israelíes contra la continuación de la ofensiva de Israel en el Líbano y los supuestos intentos del Gobierno israelí de socavar el alto el fuego. (Texto) (Foto)

- Un ataque aéreo israelí contra un puesto de control de seguridad del campamento de refugiados de Al Bureij (centro de la Franja de Gaza) mató a seis gazatíes en la madrugada de este sábado, informaron fuentes médicas del Hospital de los Mártires de Al Aqsa.

MISIÓN ARTEMIS

Miami - El fin de Artemis II, que regresó a la Tierra con éxito y con sus cuatro tripulantes sanos y salvos, da inicio a una nueva etapa de revisión y estudio de todos los detalles de la misión y de la información recopilada por los astronautas.

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- También se enviarán los siete momentos clave que marcaron el viaje de Artemis II a la Luna.

UCRANIA GUERRA

Berlín/Moscú - La tregua pascual entre Rusia y Ucrania propuesta por el Kremlin desde las 16:00 horas (13:00 GMT) de este sábado 11 de abril hasta la medianoche del domingo entra en vigor tras casi dos meses de estancamiento de las negociaciones de paz debido a la guerra en Irán.

- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reiteró el compromiso de su país con la tregua con ocasión de la Pascua ortodoxa que debe comenzar en pocas horas con Rusia y advirtió de una respuesta "simétrica" en caso de que el enemigo infrinja el alto el fuego. (Texto) (Foto)

- El Ministerio de Defensa de Rusia anunció este sábado el canje con Ucrania de 350 prisioneros de guerra, 175 por cada bando, con la mediación de los Emiratos Árabes Unidos.

- La violencia en la sociedad rusa, desde las escuelas a las calles, se ha disparado en los últimos años, tendencia que los expertos y psicólogos vinculan con el culto a la fuerza implantado por el Kremlin. (Texto) (Foto)

PAPELES EPSTEIN

Washington - La inusual declaración que realizó esta semana la primera dama de EE.UU., Melania Trump, negando tajantemente haber tenido una relación cercana con Jeffrey Epstein y pidiendo que cesen las habladurías al respecto ha logrado el efecto contrario al reavivar aún más las especulaciones sobre los posibles lazos del entorno del presidente con el fallecido pederasta.

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PERÚ ELECCIONES (previa)

Lima - Perú, un país sumido desde hace diez años en la volatilidad e inestabilidad política al llevar ocho presidentes en ese tiempo, celebra sus nuevas elecciones presidenciales con una gran incertidumbre sobre los dos candidatos que pasarán a la segunda vuelta.

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CUBA EEUU

La Habana.- Los contactos entre Washington y La Habana no son un diálogo a dos, sino más bien a tres, porque en cualquier entendimiento sería esencial incorporar a Miami, quien tiene objetivos e intereses propios y a menudo diferentes a los de los Gobiernos de EE.UU. y Cuba.

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CHILE GOBIERNO

Santiago de Chile - El ultraderechista José Antonio Kast ha tenido la "luna de miel" más corta de la historia reciente chilena y cumple su primer mes al frente de la Presidencia con su aprobación a la baja en las encuestas y tras desplegar una estrategia de "copamiento mediático" que recuerda a la del estadounidense Donald Trump.

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JUAN CARLOS I

París - Juan Carlos I defendió su legado este sábado ante la Asamblea Nacional francesa, donde recibió el Premio Especial del Jurado del Libro Político por sus memorias 'Reconciliación' y destacó que su principal logro fue "reconciliar a España consigo misma".

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PAPA PAZ

Ciudad del Vaticano - El papa León XIV preside en la basílica de San Pedro del Vaticano una vigilia de oración por la paz.

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HUNGRÍA ELECCIONES (previa)

Budapest - Hungría cierra hoy la campaña para las elecciones legislativas de este domingo, consideradas por muchos analistas como las más importantes en Europa este año, ante la posibilidad de que el conservador opositor Péter Magyar acabe con 16 años de Gobierno del ultranacionalista eurocrítico Viktor Orbán.

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LATINOAMÉRICA OEI

Asunción - La inversión en educación se ha reducido significativamente en América Latina desde la pandemia de covid-19, un hecho que afecta incluso la formación de nuevos maestros, afirmó en una entrevista con EFE el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Mariano Jabonero.

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FESTIVAL COACHELLA

Indio (EE.UU.) - Justin Bieber regresa al Festival de Coachella por primera vez como cabeza de cartel, tras haber participado en varias ocasiones como artista invitado a lo largo de su carrera. Su actuación llega en la segunda jornada del festival, que también contará con The Strokes, el español Rusowsky y la brasileña Luísa Sonza.

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MICHAEL JACKSON

Berlín - Los creadores y parte del elenco de 'Michael', la película biográfica sobre Michael Jackson producido por el oscarizado Graham King, dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por Jaafar Jackson, sobrino del fallecido cantante, presentan el filme en una rueda de prensa en Berlín.

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AGENDA INFORMATIVA

América

Tijuana (México) - CRISIS MIGRATORIA MÉXICO -Pese al endurecimiento de las políticas migratorias y el aumento de deportaciones en Estados Unidos, trabajadores agrícolas mexicanos continúan cruzando la frontera de manera legal para integrarse a la temporada de pizca, ante la necesidad de mano de obra en el campo estadounidense y aún con la incertidumbre que enfrentan los jornaleros. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU MUSEOS.- El nuevo Museo de Exploración de la Sociedad National Geographic abrirá sus puertas el próximo junio en Washington con la promesa de ofrecer una mirada inmersiva al apasionante mundo de los descubrimientos, mostrar su rica historia y entusiasmar a nuevas generaciones de curiosos y científicos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Marchand Dessalines (Haití) - HAITÍ CRISIS (Crónica) - Más de 6.000 personas han sido desplazadas a raíz de la última gran masacre de Haití perpetrada por las bandas armadas, que dejó unos 70 muertos, y los que lograron huir explican a EFE que fue como escapar “de las garras de la muerte”. (Texto) (Foto) (Video)

13:00 GMT.- Nueva York.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL ANTHROPIC.- La empresa de inteligencia artificial (IA) Anthropic anunció esta semana el desarrollo de Claude Mythos Preview, un nuevo modelo de computación con capacidades de programación y ciberseguridad tan avanzadas que la empresa ha decidido vetar su lanzamiento al público general por considerarlo un riesgo para la seguridad global. (Texto)

13:00 GMT.- Nueva York.- EEUU MÚSICA.- El espectáculo en directo ‘La La Land in concert’ llega este sábado por primera vez al icónico Radio Music City Hall de Nueva York durante la gira mundial en la que celebra diez años del lanzamiento de la película, una década que para su compositor ha sido "increíble". (Texto) (Foto)

19:00 GMT.- Guatemala.- GUATEMALA FOTOGRAFÍA.- Ciudad de Guatemala - La fotógrafa mexicana Graciela Iturbide exhibe una exposición en el Centro Cultural de España de Guatemala con 74 imágenes sobre su trayectoria detrás de la cámara, tras ganar en 2025 el Premio Princesa de Asturias de las Artes. (foto) (vídeo) (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA LITERATURA.- Una investigación de la literata Mónica Navia sobre la vida de la aventurera vasca Catalina de Erauso (1592-1650) en ciudades coloniales de la actual Bolivia permitió descubrir a otras mujeres que, como ella, también se disfrazaban de hombres para afrontar la violencia o buscar relaciones amorosas, aunque fueron perseguidas. (Texto) (Foto)

Buenos Aires - ARGENTINA TIROTEO - La True Crime Community (TCC), una comunidad global digital que glorifica actos de violencia extrema y que tiene su epicentro en Estados Unidos, ha emergido recientemente en Argentina -que casi no tiene antecedentes de ataques masivos-, de acuerdo a investigaciones que vinculan a esta subcultura con un tiroteo fatal en una escuela a fines de marzo. (Texto)

Europa

Moscú.- UCRANIA GUERRA.- La tregua pascual entre Rusia y Ucrania entra en vigor tras casi dos meses de estancamiento de las negociaciones de paz debido a la guerra en Irán (Texto)

Moscú.- UCRANIA GUERRA.- La violencia en la sociedad rusa, desde las escuelas a las calles, se ha disparado en los últimos años, tendencia que los expertos y psicólogos vinculan con el culto a la fuerza implantado por el Kremlin (Texto) (Foto)

10:15 GMT.- Berlín.- MICHAEL JACKSON.- Los creadores y parte del elenco de 'Michael', el biopic sobre Michael Jackson producido por el oscarizado Graham King, dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por Jaafar Jackson, sobrino del fallecido cantante, explican tras al preestreno en Berlín la víspera el proceso de grabación del filme, que llegará a los cines españoles el 24 de abril, (Texto) (Vídeo) (Foto)

10:20 GMT.- París.- JUAN CARLOS I.- Juan Carlos I recibe este sábado en la Asamblea Nacional francesa el Premio Especial del Jurado del Libro Político por sus memorias, tituladas 'Reconciliación'. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

13:00 GMT.- París.- FRANCIA CINE.- El director español Pedro Almodóvar ofrece una clase magistral en un cine de París, en el marco de la retrospeciva-homenaje que le rinde el Centro Pompidou de la capital francesa. (Texto)

16:00 GMT.- Roma.- PAPA PAZ.- El papa León XIV preside en la basílica de San Pedro del Vaticano una vigilia de oración por la paz (Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid.- TEATRO VESTUARIO.- Emilio Sosa, el primer latino ser presidente del American Theatre Wing y uno de los grandes diseñadores de vestuario de Broadway, realiza por primera vez en España el de la obra 'Panorama desde el puente', de Arthur Miller (Texto)

10:00 GMT.- Madrid.- IRÁN CUBA.- El embajador de Irán en España, Reza Zabib, y el representante de la embajada de Cuba Víctor Morales intervienen en un acto contra la "agresión imperialista" de EE.UU. e Israel. (Texto) (Foto)

12:00 GMT.- Madrid.- ARGENTINA HISTORIA.- El descreimiento en la democracia actual tiene paralelismos con los años previos al golpe de Estado de Argentina, hace cincuenta años, según el catedrático de Historia de América Carlos Malamud, que acaba de publicar un libro sobre ese trágico periodo. (Texto)

O.Medio y África

Bagdad.- IRAK PRESIDENCIA.- El Parlamento de Irak celebra una sesión para elegir al presidente de la República tras el estancamiento político que atraviesa el país desde las elecciones parlamentarias de noviembre de 2025. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Jerusalén.- SEMANA SANTA.- Sábado de la Pascua cristiana ortodoxa, en el que se celebra tradicionalmente la ceremonia del Fuego Sagrado en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, que simboliza la resurrección de Cristo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Cotonú.- BENIN ELECCIONES.- Benín acude este domingo a las urnas para reemplazar al presidente, Patrice Talon, que no puede presentarse, en un contexto marcado por la tensión política, la inseguridad en el norte del país y el fallido golpe de Estado del pasado diciembre. (Texto)

16:30 gmt.- Jerusalén.- IRÁN GUERRA.- Una docena de ciudades israelíes albergan protestas contra la continuación de la ofensiva de Israel en el Líbano y lo que los organizadores, organizaciones de la sociedad civil, describen como intentos del Gobierno israelí de socavar el alto el fuego. (Texto) (Foto)

Asia

Islamabad.- IRÁN GUERRA.- Los ojos del mundo están puestos en Islamabad este sábado a la espera de unas negociaciones entre Irán y EEUU que, de ser exitosas, podrían significar el fin de seis semanas de guerra en Oriente Medio. (Texto)

Pekín.- CHINA TAIWÁN.- La presidenta del principal partido de la oposición de Taiwán, Cheng Li-wun, prosigue su visita a China tras reunirse con el presidente del gigante asiático, Xi Jinping, y llamar al diálogo durante la primera visita de un líder del Kuomintang en una década. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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