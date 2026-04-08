Sudáfrica recibe su primer envío del fármaco lenacapavir para prevenir el VIH

Nairobi, 8 abr (EFE).- Sudáfrica ha recibido su primer envío de lenacapavir, un antirretroviral de acción prolongada para prevenir el VIH (virus causante del sida), confirmó este miércoles el Gobierno de este país africano, uno de los que tiene mayor incidencia del virus en el mundo.

"Este medicamento inyectable de acción semestral llegó al país el jueves de la semana pasada y se espera que amplíe las opciones de prevención del VIH y mejore el nivel de seguimiento del tratamiento", señaló en un comunicado el Departamento (Ministerio) de Salud de Sudáfrica.

Se espera que el fármaco ayude especialmente a los "grupos prioritarios más vulnerables, como las adolescentes y las mujeres jóvenes, las trabajadoras sexuales y los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, entre otros".

Este primer envío incluye 37.920 dosis, detalló el Departamento, al señalar que la fecha oficial de lanzamiento de la campaña se comunicará pronto, junto con "un plan de implementación por fases".

"El lenacapavir es un medicamento preventivo, no una vacuna, y se considera uno de los avances más prometedores en la prevención del VIH de los últimos años", subrayaron las autoridades sudafricanas.

Desarrollado por la farmacéutica estadounidense Gilead Sciences, se trata del primer antirretroviral inyectable de acción prolongada aprobado para la profilaxis preexposición (PrEP) que, a diferencia de la profilaxis oral diaria, se aplica con una inyección subcutánea cada seis meses y actúa en tres fases del ciclo del virus.

El 14 de julio de 2025, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó el uso del lenacapavir y calificó la decisión de "histórica" al considerar que este fármaco podría redefinir la respuesta global a la epidemia al ofrecer una alternativa a la PrEP oral convencional.

El Programa Conjunto de la ONU sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) alertó el pasado julio de que, si persistían los recortes de fondos a la ayuda exterior y, en particular, para prevenir y tratar el sida impulsados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras su retorno a la Casa Blanca en enero de 2025, podrían producirse seis millones de infecciones nuevas por VIH y cuatro millones de muertes adicionales relacionadas con la enfermedad para 2030.

Unos 40,8 millones de personas viven con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en el mundo, de las que 21,1 millones -más de la mitad del total- se encuentran en África subsahariana, la región más afectada a nivel global. EFE