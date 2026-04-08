Hasta un 62% de Cuba estará este miércoles a la vez sin corriente por la crisis energética

La Habana, 8 abr (EFE). - Cuba sufrirá este miércoles prolongados apagones durante toda la jornada y prevé que el mayor corte del suministro, en el momento de máxima demanda, deje sin corriente a un 62 % de la isla, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE), elaborados por EFE.

El país caribeño vive desde mediados de 2024 una grave crisis que se profundizó con el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de EE.UU. desde enero. Las medidas del Gobierno norteamericano han sido calificadas por las Naciones Unidas de “acciones que vulneran los derechos humanos”.

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario ‘pico’ de la presente jornada una capacidad de generación de 1.200 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.050 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.850 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.880 MW.

La crisis energética cubana se explica por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto, y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero por EE.UU.

En esta jornada, ocho de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento (responsables del 40 % del mix energético).

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por el bloqueo de EE.UU., acción que el Gobierno cubano ha calificado reiteradamente como de “asfixia energética”.

Un informe del centro de investigación estadounidense Cuba Study Group (CSG) publicado la pasada semana señala que el Sistema Energético Nacional (SEN) precisa al menos 6.612 millones de dólares (5.705 millones de euros) solamente para sanear su capacidad de generación eléctrica.

La situación es crítica en el país caribeño desde hace unos meses, que reporta diariamente cortes en La Habana de unas 15 horas cada jornada y en algunas regiones se han alcanzado los dos días seguidos sin servicio.

Los apagones lastran la economía, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales. EFE