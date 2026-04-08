El I Encuentro Continental de la Virgen del Rocío en América se celebrará en Buenos Aires

Huelva (España), 8 abr (EFE).- Buenos Aires acogerá del 17 al 19 de abril el I Encuentro Continental del Rocío en América, que reunirá a entidades, hermandades y asociaciones rocieras (que celebran romerías a la Virgen del Rocío) de Argentina, Estados Unidos, Brasil, Chile, Puerto Rico, Cuba y Venezuela.

Según informó la organización en un comunicado, el encuentro culminará el domingo 19 de abril con una misa pontifical en honor a esta virgen en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires en conmemoración del primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco, el 21 de abril de 2025, el primer homenaje litúrgico internacional en su memoria, con el que dará comienzo una semana repleta de actos en su país natal.

La romería de El Rocío es un fenómeno entre religioso y folclórico que durante dos semanas mueve a más de un millón de personas (rocieros) que acuden a visitar y venerar la imagen de la Virgen que se custodia en la ermita de la localidad de Almonte, en Huelva, en el sur de España.

Conseguir que la Romería del Rocío sea declarada a Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO es uno de los objetivos de la Hermandad Matriz de Almonte y como primer paso para el impulso a su candidatura ha promovido el I Encuentro Continental del Rocío en América.

Para el presidente de esta hermandad, Santiago Padilla, "el primer Encuentro Continental del Rocío en América es la ocasión de mirar juntos al pasado, sabiendo el significado que tuvo para El Rocío la epopeya americana, y proyectar el presente hacia el futuro. Reconocer y estimular toda esa realidad que promueve la devoción a la Virgen del Rocío en América. Un nuevo puente espiritual entre América y el Viejo Continente".

Por su parte, el secretario de Turismo y Ambiente de Argentina, Daniel Scioli, expresó el orgullo de ser "la primera sede anfitriona de este encuentro continental, abriendo sus puertas con hospitalidad y un profundo respeto por esta tradición tan significativa".

La cita incluye la celebración del congreso "El Rocío sin fronteras: fe, tradición y patrimonio universal" en el que se leerá el Manifiesto Rocío en América y se firmará un acuerdo para la creación de una red de asociaciones rocieras en el continente americano.

La Romería de El Rocío fue declarada Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía (gobierno regional) en 2023 y el siguiente paso natural es demostrar su dimensión internacional, más allá del continente europeo donde ya cuenta con una filial en Bruselas.

Existen 32 asociaciones y entidades rocieras activas en más de siete países americanos desde hace más de 40 años, por lo que desde la hermandad señalan la vocación universal de la devoción rociera que, nacida en una pequeña aldea de Huelva, ha sido capaz de cruzar el océano manteniendo intacta su esencia. EFE

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