Entre aplausos y banderas, Panamá emprende el viaje hacia el Mundial 2026

Panamá, 4 jun (EFE).- La emoción y el orgullo nacional marcaron este jueves la despedida de la selección de Panamá en el Aeropuerto Internacional de Tocumen -el principal del país-, antes de emprender viaje hacia Estados Unidos para disputar la segunda Copa del Mundo de su historia.

Los jugadores y miembros del cuerpo técnico recorrieron un pasillo de honor formado por trabajadores del aeropuerto y colaboradores de la aerolínea panameña Copa Airlines, quienes los recibieron entre aplausos, banderas panameñas y mensajes de aliento antes de abordar su vuelo.

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Vestidos mayoritariamente de rojo, el color que identifica a la selección panameña, los presentes acompañaron la despedida con música, cánticos y muestras de respaldo al equipo dirigido por el hispano-danés Thomas Christiansen.

La terminal aérea se vistió de ambiente mundialista. En las pantallas se proyectaba el mensaje "Vamos Panamá", acompañado de imágenes del combinado nacional, mientras decenas de personas aprovechaban el paso de los futbolistas para fotografiarlos y desearles éxito en el torneo.

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El acto estuvo marcado por el optimismo y la ilusión que despierta la participación de los "canaleros" en la máxima cita del fútbol.

Durante la actividad, Marco Ocando, gerente senior de mercadeo de Copa Airlines, apeló al legado de algunas de las mayores figuras panameñas del deporte y la cultura para motivar a los jugadores.

"Ustedes están hechos de ese mismo ADN, de esa misma sangre de Rubén Blades, de Roberto Durán, de Laffit Pincay, de Mariano Rivera. Esa es la sangre de nosotros y ustedes tienen todo a su favor", expresó Ocando.

El directivo añadió que el primer paso para alcanzar los objetivos es creer en las propias capacidades, sin dejar de lado el esfuerzo, la disciplina y la concentración que exige una competición de esta magnitud.

Tras sus palabras, los seleccionados abordaron el avión especialmente acondicionado para el viaje. Luego del tradicional bautizo de la aeronave, la delegación despegó con destino a Estados Unidos.

Antes de instalarse en Toronto para afrontar el Mundial, Panamá hará una parada en San Luis, donde el sábado se medirá a Bosnia en su último ensayo de preparación. Tras ese compromiso, la selección viajará a territorio canadiense, donde quedará concentrada en su "basecamp" desde el 7 de junio para encarar la cita mundialista.

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Panamá integra el Grupo L junto a Ghana, selección frente a la que debutará el próximo 17 de junio, además de Croacia e Inglaterra, rivales ante los que intentará alcanzar la siguiente fase y firmar la mejor actuación mundialista de su historia. EFE

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