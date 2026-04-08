Delcy Rodríguez felicita a To Lam y reafirma la relación entre Venezuela y Vietnam

Caracas, 7 abr (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, felicitó este martes al secretario general del gobernante Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, por su elección como nuevo presidente de ese país para el próximo quinquenio, y reafirmó su compromiso con la relación entre ambas naciones.

"En nombre del pueblo y del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, felicito al pueblo de la República Socialista de Vietnam y al camarada To Lam por su elección", dijo la líder chavista en su canal de Telegram.

Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, señaló que su país y Vietnam "comparten una historia viva de lucha, dignidad y resistencia" y que ambas naciones están unidas por "una relación de respeto, solidaridad y cooperación que se ha construido a lo largo de los años".

"Hoy reafirmamos (la relación) con la certeza de que seguiremos avanzando juntos por el bienestar de nuestros pueblos y la construcción de un mundo más justo, multicéntrico y pluripolar", agregó.

Tras la elección del Parlamento vietnamita, Lam pasa a ocupar dos cargos clave, consolidando así su autoridad, a imagen y semejanza de la vecina China.

Le Quang Manh, funcionario de la Asamblea Nacional (Parlamento vietnamita), indicó que la cámara aprobó por unanimidad una resolución para convertir a Lam, considerado el líder más influyente de Vietnam en décadas, en presidente hasta 2031, difundió la prensa oficialista.

En enero, el nuevo presidente fue reelegido secretario general del PCV, cargo que ocupa desde 2024.

Lam personifica el avance de Vietnam hacia un modelo de mando similar al de China, más centralizado y con la autoridad personal reforzada, y que en parte reconfigura el equilibrio interno del sistema, sostenido en cuatro pilares diferenciados: secretario general del PCV, presidente del país, primer ministro y presidente de la Asamblea Nacional. EFE