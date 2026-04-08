China encomia el alto el fuego entre EEUU e Irán y pide a las partes "restaurar el paso normal" en Ormuz

Las autoridades de China han celebrado este miércoles el alto el fuego alcanzado horas antes por Estados Unidos e Irán y ha pedido a las partes "restaurar cuanto antes el paso norma la través del estrecho de Ormuz" para reducir la repercusión de la guerra en la economía mundial, que se ha visto resentida desde el inicio de la ofensiva a finales de febrero.

"El estrecho de Ormuz es un canal internacional importante para el comercio de bienes y energía. Mantener la seguridad, la estabilidad y el funcionamiento fluido de esta región sirve a los intereses comunes de la comunidad internacional", ha afirmado la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, durante una rueda de prensa.

Así, ha expresado que desde China "esperan que todas las partes trabajen juntas para promover la restauración temprana del paso normal a través del estrecho" y ha sostenido que "la soberanía, seguridad e integridad territorial de los países del Golfo deben ser plenamente respetadas.

"La seguridad de las rutas marítimas y la infraestructura energética debe ser garantizada. La raíz de la obstrucción a la navegación en el estrecho de Ormuz radica en las acciones militares ilegales de Estados Unidos e Israel contra Irán", ha destacado, no sin antes subrayar que la solución "fundamental" para restaurar la navegación en la zona es "el alto el fuego y poner fin al conflicto lo antes posible".

Es por ello que ha hecho hincapié en que las acciones del Consejo de Seguridad de la ONU "deberían apuntar a reducir las tensiones, y no deben proporcionar una cobertura legal para acciones militares no autorizadas". "Tampoco deben otorgar permiso para el uso de la fuerza o echar leña al fuego y recrudecer el conflicto", ha indicado, según informaciones del diario 'Global Times'.

Al ser preguntada sobre las informaciones respecto al papel de China como "garante de paz", Mao ha expresado que es importante "el diálogo y la negociación" entre las partes implicadas, si bien ha incidido en que Pekín "mantendrá la comunicación con todas las partes y continuará haciendo esfuerzos para poner fin al conflicto".

"China está dispuesta a seguir trabajando con las partes relevantes para realizar esfuerzos incesantes con el fin de promover la reducción de la violencia a la mayor brevedad posible y restaurar la paz y la estabilidad en el estrecho y la región de Oriente Próximo", ha apuntado Mao.