Turquía envía equipamiento médico "de emergencia" a Irán

Las autoridades de Turquía han anunciado este viernes el envío de productos sanitarios y equipamiento médico "de emergencia" a Irán, donde se han registrado al menos 3.000 muertos en el marco de la ofensiva lanzada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel, que se encuentra actualmente suspendida en plena tregua anunciada el martes.

El ministro de Sanidad turco, Kemal Memisoglu, ha indicado que los camiones con ayuda médica ya han sido enviados a territorio iraní para "apoyar al sistema sanitario" del país, que se encuentra sobrecargado ante la presencia de un gran número de heridos por la ofensiva.

"Representamos a una civilización que actúa de buena fe y que siempre ofrece ayuda y solidaridad. Guiados por la idea de que la gente siempre es la prioridad, seguiremos ofreciendo ayuda a los oprimidos, para curar las heridas y alimentar la esperanza en todos los lugares de nuestra gran comunidad", ha apuntado.

En este sentido, y "con este compromiso, los camiones turcos cargados con equipamiento médico están de camino hacia Irán". "Estamos comprometidos con la idea de movilizar todos los recursos disponibles para aquellos que los necesiten", ha añadido.

El envío de ayuda llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el martes la suspensión de los ataques" contra Irán por un periodo de dos semanas. Teherán, por su parte, informó de que durante este tiempo será posible el paso "seguro" por el estratégico estrecho de Ormuz, si bien esto se realizará "mediante la coordinación" con el Ejército iraní.

Aunque en un inicio el acuerdo para la tregua incluía también otros territorios, como Líbano, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha descartado que el pacto incluya las operaciones israelíes en territorio libanés.