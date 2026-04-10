Hezbolá reivindica un ataque con misiles contra la base naval de Israel en el puerto de Ashdod

El partido-milicia chií Hezbolá ha reivindicado este viernes un lanzamiento de misiles contra la base naval de Israel en la ciudad de Ashdod, en el marco de una serie de ataques contra puntos del norte de Israel, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños.

"Hemos atacado con misiles la base naval en el puerto de Ashdod", ha dicho el grupo en un comunicado, en el que ha argumentado que es una respuesta a los bombardeos israelíes contra el país, tal y como ha recogido la cadena de televisión libanesa Al Manar. Asimismo, ha asegurado haber atacado a militares y otros objetivos en el norte de Israel.

Hezbolá ha afirmado durante los últimos días que seguirá atacando objetivos en Israel en respuesta a los bombardeos israelíes contra el país y mientras Líbano no sea incluido en el acuerdo de alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció el miércoles un alto el fuego en Irán tras sus labores de mediación y aseguró que "Irán y Estados Unidos, junto a sus aliados, acordaron un alto el fuego inmediato en todas partes, incluido Líbano y el resto de lugares", si bien Israel afirmó poco después que Líbano no estaba incluido en el acuerdo y lanzó su mayor oleada de bombardeos contra el país.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Levitt, sostuvo posteriormente que Líbano no era parte del acuerdo, en medio de críticas y advertencias desde Irán, que recordó el mensaje publicado por Sharif, quien ha encabezado las labores de mediación para poner fin al conflicto, y resaltó que Líbano aparece mencionado específicamente, a pesar de las declaraciones posteriores desde Israel y Estados Unidos.